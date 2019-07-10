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微薄收入全拿來清溝！土庫賣冰伯10年義舉「堅持手清」　里內病媒蚊絕跡

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▲賣冰阿伯張墐鑫在里內清溝10多年，從不孳生病媒蚊。（圖／民眾提供）

▲賣冰阿伯張墐鑫在里內清溝10多年，從不孳生病媒蚊。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／雲林報導

雲林縣土庫鎮西平里有1名賣冰的老闆張墐鑫，雖然個性不善言談，但是在地人談起他都豎起大拇指讚譽有加，因為張墐鑫10多年來將賣冰的微薄收入，通通用來買來清溝的工具，善行義舉受到里內推崇，都稱他是「賣冰伯仔」，也因為他辛苦清溝、保持乾淨，讓里內從沒病媒蚊孳生，里長也要將他提報好人好事表揚。

張墐鑫不管狂風暴雨、或是日曬雨淋，10多年來對於清水溝做地方公益的狂熱，受到家人的支持及左鄰右舍的讚賞，西平里長吳秋嬌看到也說，公所也有清溝機可做清污的工作，但張墐鑫卻堅持，一定得用雙手才能清乾淨。

▲賣冰阿伯張墐鑫在里內清溝10多年，從不孳生病媒蚊。（圖／民眾提供）

甚至在大太陽底下，看張墐鑫捲起袖管，就蹲在水溝蓋旁1、2個小時、敲敲敲地，將黏死在瀝青的溝蓋鑿開，就是要將水溝的汙泥清出，鄰居看到有時都會跟他說，「休息一下啦」，但都遭到張的拒絕，這種堅持做公益的精神，讓土庫鎮長張榮麗聽到，親自到他家到道謝。

吳秋嬌說，里內從沒有過病媒蚊孳生，這都要感謝他，每天從這枝電線杆清到那枝電線杆，連一根雜草都不放過，拔得乾乾淨淨，甚至在颱風到來之前，還會協助修剪里內樹枝，讓蚊蟲都無法生存。

▲賣冰阿伯張墐鑫在里內清溝10多年，從不孳生病媒蚊。（圖／民眾提供）

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關鍵字：土庫,賣冰,張墐鑫,病媒蚊

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