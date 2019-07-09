老婆才提醒「吃慢點」警告N次　他突然從椅子倒地喘氣噎死

▲男子原本在吃晚餐，過程中卻突然倒地。（圖／達志／示意圖）



國際中心／綜合報導

英國肯特（Kent）77歲男子巴恩斯（David Barnes）4月與老婆共進晚餐時，對方才剛提醒「吃慢點」，他卻突然喘不過氣並從椅子摔到地上，儘管醫護人員當時趕到現場並執行心肺復甦術（CPR），他最後仍不治身亡。驗屍報告近日出爐，證實他吃飯時嗆到，窒息死亡。

這起事件發生在4月21日，巴恩斯原本與妻子在享用復活節晚餐，對方詢問他是否吃得太快，沒想到他下一刻卻從椅子摔倒在地。餐廳員工見狀後立刻撥打緊急電話，兩名下班的護理人員趕到現場並實施心肺復甦術；隨後，醫護人員下午3時5分宣布男子已死亡。

Husband died choking on Beefeater meal after wife 'told him not to eat so fast' https://t.co/gc91QBORBQ pic.twitter.com/91uzbPntyx — Daily Mirror (@DailyMirror) 2019年7月8日

警察肯普（Harry Kemp）當時也在現場，他在報告中提及，男子的老婆猜測他可能被食物嗆到，「她經常告誡他吃得太快。」警方表示，這起事件沒有其他可疑之處，男子死亡單純是被食物噎到。