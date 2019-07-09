發現公園一堆人練太極拳！韓國武術狂熱藝術家駐村駁二 　創作太極動畫



▲韓國藝術家金是憲駐村駁二期間，驚覺台灣公園到處有人練太極拳，以此創作實驗性書籍動畫，民眾觀展也可恩著影片打太極拳。（圖／高雄市文化局提供，下同）

生活中心／綜合報導

韓國一名對武術狂熱的藝術家金是憲（Shon Kim）駐村高雄駁二，期間觀察到高雄人的生活習慣，發現公園、學校操場經常能看到民眾練太極拳，便以此為主題，使用數十本太極拳分解教科書、2萬張以上分解圖片，製作成實驗動畫《BOOKANIMA：太極》，不少民眾更隨著影片一起練拳，作品自即日起至7月14日於駁二大義倉庫展出。

金是憲是一位對武術狂熱的藝術創作者，對李小龍、葉問等武術宗師及各式拳法皆有涉略，兒時也曾經學習武術，購買許多相關教學書籍自學，圖解教課書成為很重要的兒時回憶。當他來到高雄駁二駐村後，發現高雄許多公園、學校操場等公共空間經常能看到練習太極拳、路跑及健走的市民，全民運動的風氣盛行，與韓國差異甚大，便開啟以「功夫」做為駐村創作議題的靈感。

研究過程中發現，台灣太極拳相關介紹及書籍藏量相當豐富，各種流派的資訊也非常齊全，最終鎖定太極拳為創作主題，蒐羅高雄二手書店的太極拳教學書籍，掃描分解圖示集結成《BOOKANIMA：太極》動畫。

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除了此次以太極拳為題，他在過去數年也完成《BOOKANIMA－舞蹈、球類運動、有氧運動》等數支系列動畫，對於這次在高雄能找到跟功夫相關資料，完成太極拳一作，感到相當興奮。



▲展覽現場孩童更直接模仿起太極拳動作。

金是憲在駐村期間，也與高雄市立鹽埕及鼓山兩個圖書館合作，辦理「直繪動畫」親子工作坊，在充滿書香的圖書館裡推廣動畫基礎概念及技術，讓民眾體驗在膠捲上創作逐格動畫，許多小朋友從未看過膠捲底片，紛紛感到好奇，而陪同的家長也藉由這樣的機會回味過去使用膠捲底片拍攝的年代。



▲金是憲在駐村期間也辦理「直繪動畫」親子工作坊，讓民眾體驗在膠捲上創作逐格動畫。

高雄市文化局局長林思伶表示，來自世界各地的駐村藝術家為駁二帶來了不一樣的國際視野，也在駁二激發了許多令人驚豔的創作計畫。近年來文化局致力於影視動漫產業的推廣，園區內除了有獲獎無數的兔將動畫特效製作公司、以AR/VR體感研發為主的方陣聯合數位科技公司等專業廠商進駐，亦有與民眾實際互動的「動漫倉庫」及VR體感劇院，而駁二藝術家進駐計畫，更邀請動畫藝術家駐村創作，帶給民眾更多元豐富的動畫體驗。

《BOOKANIMA：太極》即日起至7月14日於駁二大義倉庫C8-20漾藝廊展出，展場中某些觀展孩童更直接模仿起太極拳動作，可愛逗趣的畫面令人莞爾，對於太極和武術動畫作品有興趣的民眾，也能跟著影片一起打太極拳。