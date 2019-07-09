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社會 社會焦點 保障人權

18歲高中畢業男...錦屏溪消暑突失蹤　搜救驚見卡石縫氣絕多時

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▲錦屏溪戲水消暑　18歲男遭溪水沖走卡石縫亡。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲消防局提醒，夏日戲水要注意安全，並謹記-救溺五步「叫叫伸拋划，救溺先自保」，善用救生裝置、不貿然下水救人。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名18歲徐姓男子，8日下午與友人前往尖石鄉錦屏溪消暑戲水，不慎遭到溪水沖走，徐男友人發現他失蹤後，趕緊求救119。消防人員抵達現場後隨即展開搜救，最終於一處溪流石縫中發現受困的徐男，雖人員儘速協助徐男脫困，不過他已失去生命跡象。

新竹縣消防局8日下午2點多接獲119報案，於尖石鄉錦屏村小錦屏有民眾溺水失蹤，尖石分隊及第二大隊共派4車12人前往搜救，最後在一處溪流石縫中，發現卡在石縫中的徐男。消防人員潛入溪流中將徐男救出，只是他已氣絕多時。

夏季戲水高峰期，更是溺水意外的高峰期，消防局再次提醒民眾務必選擇有救生員駐守之合法地點，並謹記-救溺五步「叫叫伸拋划，救溺先自保」，善用救生裝置、不貿然下水救人，以提高救人自護能力，並呼籲所有家長應確實了解子女暑期行蹤去向，安排正當休閒活動，以避免不幸事故發生。

※救溺五步：叫叫伸拋划、救溺先自保
1.叫：大聲呼救
2.叫：呼叫119、118、110、112
3.伸：利用延伸物（竹竿、樹枝等）
4.拋：拋送漂浮物（球、繩、瓶等）
5.划：利用大型浮具划過去（船、救生圈、浮木、救生浮標等）

▲錦屏溪戲水消暑　18歲男遭溪水沖走卡石縫亡。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲錦屏溪戲水消暑　18歲男遭溪水沖走卡石縫亡。（圖／記者陳凱力翻攝）

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關鍵字：溺水,新竹縣消防局,尖石

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