年輕媽媽公車上「掏奶哺乳」全被看光　阿嬤偷拍「餵奶照」瘋傳群組

▲一位年輕媽媽公車上哺乳被偷拍。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

山東省濟南市近日一位年輕媽媽在超多人的公車上，直接「掏奶哺乳」全被看光。一位同車穿紅衣的阿嬤竟然偷拍「餵奶照」，在通訊軟體上瘋傳，被後座乘客看到公佈網路。據曝光的現場照片顯示，當時公車上還有不少男性。不少網友暴怒譴責，「偷拍餵奶發到群裡的人，良心就不會痛嗎？」

據《新聞晨報》報導，事情發生於濟南市315路公車上，引發了許多網友的熱烈討論。有的網友認為，「老人拍照的行為可能並無惡意，但轉發微信群，有些不妥。」更多網友譴責這位阿嬤，「這老人沒當過母親嗎，偷拍別人發群裡，真的很沒道德」、「誰不是媽生的，盯著人家餵孩子有意思嗎」、「壞人變老了」。

對於這位哺乳期媽媽在公車上餵奶的做法，不少網友都表示理解，「小寶寶饑餓的時間點不確定，這個時候就需要媽媽來哺乳，誰也不想在公共場合暴露自己，有時候也是迫於無奈」、「這是一種當母親的本能」、「不給孩子喝奶就會哭鬧，給了又被偷拍，好苦」、「身為一個哺乳期的媽媽，真的有時候有很多無奈，哺乳巾之類的遮擋物有的孩子會特別不喜歡，希望大家存一些善心吧」。

不過鑒於公車是公共場所，不少網友也對這位年輕媽媽，提出了中肯的建議，「因為孩子餓了要餵奶確實迫不得已，但可以去最後一排，或者用個遮擋物，知道自己寶寶小，外出可能不可避免哺乳，還是建議提前做個準備。」

▼紅衣阿嬤偷拍被後座乘客拍下，公佈網路。（圖／翻攝自微博）