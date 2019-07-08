百歲人瑞拄著拐杖獨自出門　斗六警「使命必達」10分鐘找回

▲斗六警10分鐘找到百歲人瑞。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／雲林報導

住在斗六市萬年路林姓男子日前焦急的走進斗六警分局斗六派出所報稱，百歲的老媽媽不見了，怎麼辦，急得像熱鍋上的螞蟻，要員警幫忙協尋。派出所巡邏員警獲報，研判老人家應該是走不遠，不到10分鐘就在斗六二路口尋獲拄著拐杖、滿頭白髮的林老阿嬤；林男非常感謝員警在短時間內尋獲其母親，讓家人安心。

而莿桐分駐所3日深夜，警員林景森執行勤務時，在台一丁公路有一名年約70歲老翁疑似迷途，因老翁嚴重重聽，無法協助其返家，警方協助處理，林員到場後耐心詢問該名老翁，並以警用小電腦查證，發現迷途李老翁家住10公里外的西螺鎮，員警以警車護送該老翁返家，確保其人身安全。

▲莿桐分駐所警巡邏將患有重聽的老人平安送回西螺。

同樣發生在3日下午，長安派出所副所長林茂全、警員徐志勝，在長安西路與科加路口發現一名老婦人神情慌張「，一直跺腳喊著要回家」，疑似迷路，員警發異狀立即上前關懷婦人卻不知道自己姓名，也無法說出自己的住址，只說住在有雙條橋的附近。

副所長林茂全根據婦人描述，判斷婦人應是住林內鄉重興村，立即帶同婦人前往重興村逐戶詢訪，恰好遇到重興村前村長，得知該婦人患有失智症，由前村長陪同護送該名老婦返家，警方溫馨的作為，讓婦人兒女直呼揪甘心。

▲長安派出所警將老婦人送回。

斗六警分局光是7月份，已經接到數件協尋親人的報案，發揮警民合作的精神，都能圓滿找到失蹤人口，家人都非常感謝熱心民眾及警方協助，斗六派出所所長王志豐提醒民眾，老人家記憶力退化，可能會有失智或是記性不好的情形發生，民眾若在路上發現老人家有神情緊張、疲憊，或是長時間來回徒步的狀況，請速撥110，報請警方協助。

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