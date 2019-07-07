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微軟新規定　帳號兩年沒用會被永久刪除、8/30開始生效

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▲▼微軟 。（圖／達志影像／美聯社）

▲微軟日前發佈了新規定，如果微軟帳戶超過兩年未使用將會遭到永久刪除。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱倢芯／綜合報導

微軟（Microsoft）日前發出了一項新規定，若是官方發現你的Microsoft帳號有兩年沒有活動，那麼就會被官方永久刪除，這項規定自2019年8月30日起開始生效。

根據微軟的新政策，Microsoft Store的用戶帳號若有兩年沒有使用、下載應用程式，那麼會被官方視為非活動帳號，而會遭到永久刪除。不過以下有幾種狀況可以受到豁免：

購買：用戶先前曾經利用帳號購買過微軟的產品或服務，在這樣的情況下，即便長時間未使用帳號，微軟也不會將你的帳號刪除。但不適用於利用禮品卡、認證，或是訂閱為基礎的購買服務。

訂閱：只要用戶擁有與Microsoft帳戶關聯的有效Microsoft訂閱，Microsoft帳戶將繼續保持活動狀態。但若是這些付費服務是有使用年限的，那麼在產品過期或訂閱終止後，用戶仍必須遵守兩年內至少要使用一次帳號的規定，否則也將遭到刪除的命運。

若你使用微軟帳號將應用程式或遊戲（包括遊戲DLC）發布到Microsoft Store或註冊Microsoft合作夥伴中心帳戶，這樣的情況下官方會認定你的帳號是處於活躍的狀態，因此即便你不使用帳號，官方也不會關閉你的帳號。

認證：若你的帳號曾獲得Microsoft認證，那麼官方也會視你的帳號為活躍狀態。

帳號當中存有餘額：只要你的Microsoft帳戶中有未用完的餘額（例如來自Microsoft禮品卡或Microsoft的信用卡），您的Microsoft帳戶將繼續保持有效狀態。

家庭帳戶：如果你的微軟帳戶底下有一個提供給未成年使用的帳號，那麼即便你不使用Microsoft帳戶，也不會因此被關閉；但如果你本人關閉這個帳號，或是這位未成年後來已達到法定成年標準後，則將受到新規定的限制。

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