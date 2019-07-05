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《與惡》真實上演　呂秋遠：別看凶手家屬報導貼標籤

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圖文 / 鏡週刊

25歲鐵路警察調解補票糾紛遭凶手刺傷臟器外露，經過緊急送醫搶救仍於昨（4）日上午回天乏術，消息震驚全台，也再度凸顯警察裝備與人力不足。不過，有不少媒體採訪凶手家屬，取得對方道歉崩潰痛哭等畫面，名律師呂秋遠則po文呼籲，別看訪問家屬的畫面或報導，也別試著要標籤化任何群體，「我們都會遇到，只是運氣好不好而已。」

 

前（3）日晚間台鐵自強號行經嘉義時發生補票糾紛，鐵路警察李承翰前往處理調解，未料被情緒不穩定的鄭男拿刀刺傷，當場鮮血直流甚至臟器外露，員警仍忍痛與大家合力制伏鄭男，李警隨後緊急送醫搶救一度恢復生命跡象，不過最後仍昨（4）日傷重不治身亡，因公殉職消息震驚全台，也令許多人難過鼻酸。

不過昨（4）日仍有不少媒體前往凶手家中採訪，捕捉凶手妻子下跪痛哭道歉畫面，甚至在網路上出現各種鼓吹死刑等言論四起，都宛如《我們與惡的距離》般真實上演。對此，名律師呂秋遠則於臉書po文呼籲，「不要看記者去訪問家屬的畫面或報導，並且別試著要標籤化任何群體。我們都會遇到，只是運氣好不好而已。」

呂秋遠也補充表示，社會安全網並非靠社工或警察，而是從大家身邊彼此最親近的人開始做起，「多給對方一些關心，並且請社會資源介入。」最後，呂秋遠不忘悼念李姓員警，「這位警察先生，謝謝你的付出，不只是家屬，我們都會記得你的。」

 


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