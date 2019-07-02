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「死前不停喊我小名」！他「電線纏雙手」電死母親　只為領保險金付頭期款

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▲▼親友眼中的「孝子」竟因錢殺死自己母親的理由。（圖／翻攝自《封面新聞》）

▲親友眼中的「孝子」竟因錢殺死自己母親的理由。（圖／翻攝自《封面新聞》）

大陸中心／綜合報導

一個親友眼中的「孝子」竟因「不幫帶孩子、買房差首付」選擇殺死自己母親。在家中臥室，廣州男子付白蓮用電線纏上母親的雙手，謊稱是按摩器，隨後接通了電源…聽到母親的痛苦呻吟，他又拿起板凳繼續下狠手。被逮捕後他說了一個細節，「我媽臨死前沒求饒，只是盯著我，不停喊小名」。

付白蓮是受害人任芳的小兒子，在廣州的一個企業上班。他2017年11月29日為媽媽買了一份人身意外傷害險，保額為40萬人民幣（約新台幣180萬元）。沒想到，他2018年3月10日深夜卻因這份保險選擇殘忍弒母，並偽造了意外觸電身亡的現場。

當地警方現場勘驗發現，受害者的身下有一塊燒焦的插線板和電吹風，「給人的感覺就是意外觸電。」但一雙拖鞋讓警方有了懷疑，辦案警員表示，「任芳光著腳，拖鞋很整齊的擺在旁邊，這不符合常理，起床吹頭髮不會光著腳吧，就算觸電後拖鞋掉了，也不可能這麼整齊。」

順著這個線索，警方慢慢揭開了這起殘忍的弒母案，「他曾多次搜索『意外險如何賠付』、 『怎樣製造意外死亡的假像』等記錄。」令人意外的是，這位狠心兒子卻是親友眼中的孝兒，「每次回家都會在母親房間搭個小床、陪媽媽聊天。」

四川省自貢市中級人民法院日前審理了此案。庭審中，付白蓮給出的弒母騙保的理由，「不給他帶孩子、買房差首付。」他多次請法庭給他一次活下去贖罪的機會，表現出很強的求生欲，「 我想看著我的孩子長大成人。」目前，因案情重大，法院宣佈擇期宣判。

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