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日本參議院選舉「聚焦4議題」　安倍力求修憲「得取得86席次」

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參議院選舉大勝！日本首相安倍晉三掌控參、眾兩院。（圖／CFP）

▲前次參議院選舉讓安倍晉三得以掌控參、眾兩院，今次是否有所改變引起外界關注。（圖／CFP）

記者林瑩真／編譯

日本將舉行令和時代的第一場中央政府層級大選「參議院議員選舉」，選戰4日開始，並於21日投票開票。外界認為，此次選舉將聚焦於預計提高的消費稅、年金、經濟，以及首相安倍晉三期望的修憲。

綜合日媒報導，參議院總席次共245席，參議員任期6年，每3年就要改選半數的124席次。此次有370名候選人將角逐參議院的124席，其中74人由選區選出，50人按照政黨比例代表制選出。

日媒分析，此次選舉等於檢驗首相安倍晉三6年半的執政成果，選舉將會聚焦於4大議題。第一項議題為10月將從8%增至10%的「消費稅」，人民對此看法分歧，恐怕影響選舉；第二議題為「年金」，日前政府才公開報告，指一對夫婦想要退休，存款至少要有2000萬日圓，引發人民不滿。

第三議題為「經濟」，在野黨認為，安倍晉三推動的經濟政策只優惠企業，對一般百姓無用，反對安倍，也怕人民反對聲浪影響選戰。

最後則是安倍長久致力的「修憲」，但想要提出修憲動議，除了門檻的164席，也要看挺修憲勢力（自民黨、公明黨、日本維新會等）是否能維持3分之2以上的席次，等於此次改選需取得86席次。

不過這也不是這麼容易，因為在野黨（反修憲勢力有立憲民主黨、國民民主黨、共產黨、社民黨）將極力阻止安倍，在全國共32個單一選區中，合作選出候選人跟執政黨對抗。

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關鍵字：日本,參議院,選舉,議員,安倍晉三,修憲,消費稅,年金,日韓要聞

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