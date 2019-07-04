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美遭俄核武攻擊如何應戰？　美空軍參謀長訂「三部曲反擊計畫」

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▲ 美國面對核武攻擊該如何因應？古德芬提出三部分反擊計畫。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

美國空軍參謀長古德芬（David Goldfein）2日出席密契爾航太研究所（Mitchell Institute for Aerospace Studies）的核子嚇阻研討會。會議上，他特別就「美國若遭到俄羅斯的核武攻擊，該如何應戰？」這個問題，提出了三部分的反擊計畫。

根據美國《Inquisitr》網站的報導，古德芬說明，如果俄羅斯真的對美國發射飛彈，那麼第一步就是先召集北大西洋公約組織（NATO），「我的第一通電話將會打給歐洲盟軍最高司令部司令沃特斯（Tod Wolters）將軍。他會告訴我，他要如何與北約組織（NATO）部隊來做整合，以遏止、削弱敵軍的活動。接著，我們會發動大規模的空中反擊，出動F-35戰鬥機來攻擊敵方資產；F-22戰鬥機來打擊敵方戰機；B-2轟炸機則是負責破壞敵方防空系統、核武發射場，或者是在美國總統的授權下，摧毀整個城市。」

▲B-2幽靈戰略轟炸機。（圖／翻攝美國空軍官網）

計畫的第二步是保護美國不受到洲際彈道飛彈的襲擊，古德芬接著提到，「我的第二通電話會聯繫北美防空司令部（NORAD），屆時位於美國本土和歐洲的陸基攔截器（GBI）將會發射，在太空中追蹤、攔截敵方洲際彈道飛彈。」


▲美國空軍參謀長古德芬。（圖／翻攝自維基百科）

計畫的第三部分則是下令核子潛艇進行「二度反擊」，古德芬說表示，美軍共有18艘俄亥俄級潛艇，其中14艘攜帶彈道飛彈，4艘配備巡弋飛彈。這些潛艇可以在水下發射飛彈，能夠攻擊到7000英里（1萬1200公里）以外的目標，最多總共可以發射多達192枚核彈頭。「真的發生核武攻擊的話，我會請美國戰略司令部指揮官海頓（John Hyten）下令，讓美軍潛艇在接獲命令後，不到一分鐘內就發射飛彈，不管對方是哪個國家，都會瞬間灰飛煙滅。」

古德芬最後也補充，雖然美方的因應計畫分為三個部分，但這三部分必須同時執行，「而且只允許成功，絕對不許失敗！」

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關鍵字：David Goldfein核子戰爭俄羅斯美國Tod Wolters

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