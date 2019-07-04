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迴旋踢開瓶！歐美夯「瓶蓋挑戰」　死侍霸氣一踢...下秒尷尬逃

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▲ 傑森史塔森、昆凌「踢瓶蓋挑戰」都挑戰成功 。（圖／翻攝Instagram／jasonstatham、hannah_quinlivan）

國際中心／綜合報導

繼「冰桶挑戰」（Ice Bucket Challenge）、「蒙眼挑戰」（Bird Box Challenge）後，最近歐美社群網站上又吹起一項「踢瓶蓋挑戰」熱潮（Bottle Cap Challenge）。挑戰方式是必須「回旋踢開瓶蓋，同時不能讓瓶子倒下」，吸引不少好萊塢明星、格鬥技高手及網紅爭相挑戰，就連「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）也跟風PO出自己的挑戰影片。

綜合LADbible網站及《紐約時報》報導，「踢瓶蓋挑戰」最早起源於上周，當時哈薩克跆拳道冠軍達夫列欽（Farabi Davletchin）在個人IG貼出一段他用迴旋踢踢開瓶蓋的慢動作影片，打上#bottlecapchallenge的標籤，並指名動作片明星傑森．史塔森（Jason Statham）、成龍、范達美（Jean-Claude Van Damme）及愛爾蘭格鬥巨星爾麥格雷戈（Conor McGregor）接受挑戰。

接下來的幾天，越來越多明星、武術好手及運動員陸續參戰，包括「天王嫂」昆凌、創作歌手梅爾（John Mayer）、印度演員庫馬（Akshay Kuma）等，他們紛紛在社交網站PO出自己迴旋踢開瓶蓋的影片，再點名更多人挑戰，武打巨星甄子丹甚至還結合了「蒙眼挑戰」，即使遮住雙眼仍成功踢開瓶蓋。就這樣「踢瓶蓋挑戰」越來越紅，IG上標有「#BottleCapChallenge」的貼文已經突破37000則，最受矚目的史塔森挑戰影片甚至獲得超過1500萬人次觀看。

▲▼ 萊恩雷諾斯氣勢十足，下一秒卻直接把酒瓶踢飛 。（圖／翻攝Ryan Reynolds推特）

▲ 萊恩雷諾斯氣勢十足，下一秒卻直接把酒瓶踢飛 。（圖／翻攝Ryan Reynolds推特）

好萊塢男星萊恩雷諾斯4日也在推特PO出自己的「踢瓶蓋挑戰」挑戰影片，不改幽默本色的他，先是拍了一段略顯浮誇、像是琴酒廣告的片頭，接著畫面一轉，他對著酒瓶旋轉、奮力一踢，直接當場把整個酒瓶都踢飛出去，讓他馬上尷尬的落荒而逃，落漆的表現也讓他在一眾「酷帥」的挑戰影片中增添了不一樣的色彩。

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關鍵字：瓶蓋挑戰.Bottle Cap Challenge.死仕.萊恩雷諾斯.Ryan Reynolds

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