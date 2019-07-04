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手刀囤貨！紐約保養潮牌最強組合+贈品　獨家隱藏優惠搶不到會哭哭

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手刀囤貨！紐約保養潮牌最強組合+贈品　獨家隱藏優惠搶不到會哭哭（圖／品牌提供）

▲Kiehl’s契爾氏進駐momo購物網開設官方旗艦店，不用出門就能入手各項明星商品。（圖／業者提供，以下同）

消費中心／台北報導

亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜、金盞花化妝水、冰河醣蛋白保濕霜，是Kiehl's契爾氏回購率超高的明星商品，也是打開鐵粉保養清單中的必敗聖品，通常最便宜的買法，就是等著搶周年慶的組合+贈品，再搭上滿額折抵，一次買起來超划算。但現在不用等到那時候才能囤貨，因為Kiehl’s從7月起在momo購物網開館，不僅有滿額4重送、優惠獨家組，整整一個月讓你爽爽買，《ETtoday新聞雲》帶你搶先線上逛，同時看有哪些必搶好物！

Kiehl’s原廠直營進駐momo購物網開設官方旗艦店，讓消費者在家上網動動手指，就能輕鬆、快閃瀏覽各項明星商品，而與其他網購通路最大不同的是，momo官方旗艦店特別打造成虛擬實境，在智能櫃姐引導下，可以立即掌握熱銷TOP 10產品，也可接受專業肌膚檢測諮詢，並依肌膚諮詢結果獲得最適合個人膚質的明星產品試用包，超有感的互動體驗，感覺真的像是走進實體專櫃一般，讓人一逛就停不下來。另外，官方旗艦店完整體現Kiehl’s的貼心服務，其中線上獨家提供「先試再買」，只需付運費149元，即免費送適合膚質的試用包5件組，不出門也能體驗明星商品。

Kiehl’s進駐momo購物網開設官方旗艦店（圖／業者提供）

Kiehl’s進駐momo購物網開設官方旗艦店（圖／業者提供）

▲亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜、金盞花系列是Kiehl's熱銷明星商品，現在到momo官方旗艦店只要付運費149元，就能領取試用組體驗。

Kiehl’s進駐momo購物網開設官方旗艦店（圖／業者提供）

▲7/1～7/31momo X Kiehl’s開館期間祭出滿滿的好康優惠。

而在momo X Kiehl’s開館期間，當然不能錯過7/1～7/31整整一個月的各項促銷活動，包括全館不限金額領券88折、滿額送超值7件好禮、Kiehl’s新會員集愛幣限時2倍送、滿千加碼回饋10% momo幣、領取折扣碼單品滿2,000折200、下單滿額登記抽Gogoro 3。其中，贈品部分簡直是大放送，下單就送超彈潤青春水精華、激光極淨白去角質潔面膠、紫鳶青春肌活露等試用包3ml，除此之外，結帳金額滿2,500～4,500元不等，將分別送金盞花潔面泡泡凝露豪華試用品30ml、金盞花蘆薈精華保濕凍膜豪華試用品14ml、激光極淨白淡斑精華4ml或契爾氏盥洗包（限量46個），滿4,500元最高可以拿到7件。

這次開館慶也有超值獨家必敗組合，最低8折起，其中「冰河保濕清爽組」買冰河醣蛋白無油清爽凝凍50ml+集高效清爽零油光UV水凝露SPF50 PA++++ 30ML，送冰河保濕機能水40ml；「金盞花明星組」買金盞花植物精華化妝水250ml+金盞花精萃亮采水凝霜50ml，送冰河保濕潔面乳30ml；「金盞花清爽組」買金盞花植物精華化妝水250ml+冰河醣蛋白無油清爽凝凍50ml，送冰河保濕潔面乳30ml；「亞馬遜白泥雙頭面膜刷組」買亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜125ml送限量KIEHL'S雙頭面膜刷。這4組是開幕特別限定版，晚一步就搶不到了。

Kiehl’s進駐momo購物網開設官方旗艦店（圖／業者提供）

▲買亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜125ml送KIEHL'S雙頭面膜刷。

Kiehl’s進駐momo購物網開設官方旗艦店（圖／業者提供）

▲買亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜125ml+金盞花植物精華化妝水250ml，送金盞花植物精華化妝水40ml+KIEHL'S雙頭面膜刷。

其他獨家組合像是激光極淨白淡斑精華組買一送一，亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜125ml+金盞花植物精華化妝水250ml的「金盞花毛孔緊緻組」，買就送總市價937元好禮，包括金盞花植物精華化妝水40ml+KIEHL'S雙頭面膜刷。趁著開館慶優惠，趕快來把心頭好物買好囤滿，同時好好感受線上獨有的品牌專屬體驗！

►momo X Kiehl’s開館活動點我立馬買好買滿！

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