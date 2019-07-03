「唯一支持韓國瑜」貼圖曝光！黑韓反串韓粉以「有瑜點魚、無魚吃菜」教戰

▲據本刊調查有英系幕僚在個人臉書發文，擬定教戰手冊。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

國民黨初選民調前最後黃金週，前立法院長王金平今（3日）大動作召開記者會，直指民進黨恐會操弄「只要誰好打」就支持誰，影響初選結果。事實上，王的擔憂並非空穴來風，綠營支持者LINE群組甚至喊出「台派大團結 挺韓大作戰」截圖跟著曝光，綠營幕僚甚至在臉書喊出口訣：「有瑜點魚、無魚吃菜（蔡）」等教戰口訣。

本刊調查，有英系幕僚在個人臉書發文，擬定教戰手冊，指國民黨初選民調因為有戶中抽樣，所以支持者在接到電話時，只能說「家中只有一人（唯一在家）」，且被問到對比及互比民調時，回答方式要依循「有瑜點魚、無魚吃菜」方式，力挺韓國瑜初選過關。

隨著藍營民調即將展開，綠營支持者最近也開始大量瘋傳「挺韓」貼圖，本刊取得這則以「台派大團結 挺韓大作戰」為號召，內容還附上KMT初選民調時間，為7月8日到7月14日晚間18時到22時，並宣傳「1+1>2」，呼籲綠營支持者團結支持韓國瑜。

▲這張「挺韓」貼圖中，還有Q版的蔡英文、陳菊、蘇貞昌及陳其邁等Q版漫畫照。（讀者提供）

有眼尖的網友發現，這張「挺韓」貼圖中，還有Q版的總統蔡英文、前高雄市長陳菊、行政院長蘇貞昌及行政院副院長陳其邁等Q版漫畫照，並且有「Spicy TaiOne」字樣，製作風格與綠營總統初選「辣台派」的編排方式相當相似。



更多鏡週刊報導

憂綠營策動「唯一支持韓國瑜」 王金平：黨內出現停辦初選聲浪

立院三讀《兩岸條例》 退將參加中國慶典可剝奪退休俸

【柯P雙城論壇】罕見發行前聲明提探視權 柯文哲：兩岸「民主自由有極大落差」