76歲滿頭白髮阿伯身掛「勿需讓座」　網讚爆：素質真的很高！

▲76歲爺爺坐地鐵，身上掛了「勿需讓座」的LED胸牌。（圖／翻攝自《梨視頻》）



大陸中心／綜合報導

在公車、捷運上「讓座給老人」已是常態，而近日大連有一名76歲的爺爺在網路上爆紅，只見這名爺爺搭乘地鐵時，在自己身上掛了一個「勿需讓座」的LED胸牌，吸引了大家的目光。此舉被拍下後，不少網友大量轉發、分享，並讚爆「真的是位素質很高的老人！」

據《梨視頻》報導，照片中可以看到，這名爺爺滿頭白髮，身穿條紋襯衫，背著一個深綠色的斜背包，身姿筆挺地站在地鐵車廂裡，而最引人注目的則是他的身上掛著一個小型的LED胸牌，上面清楚地用紅字跑馬燈顯示，「一路鶯歌燕舞，請您勿需讓座，謝謝！」

▲劉增盛此舉在網路上爆紅。（圖／翻攝自《梨視頻》）



報導中指出，這位爺爺名為劉增盛，今年76歲，年輕時當過3年兵，退休後在旅順太陽溝膠片電影工作室做放映員。劉增盛於受訪時表示，為了避免被讓座，自己上網購買了這塊LED胸牌，只要一上地鐵、公車，就會掛上，當被問起為何要掛這個燈牌，他則說，「因為現在年輕人也都不容易，我站著也沒問題的。」

這位設身處地替人著想的爺爺，也隨即被網友拍下PO上網，立刻爆紅，網友紛紛留言讚爆，「好人變老了，還是好人！」、「越是這種老人，大家越是尊敬」、「真的是位素質很高的老人」、「好暖的爺爺，暖暖的愛」、「這才是我們期待的老去而該有的樣子」、「別叫大爺了，叫大佬！」

▲劉增盛只要搭乘地鐵、公車都會掛上這塊LED胸牌。（圖／翻攝自《梨視頻》）