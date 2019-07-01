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台中電影fun in季5日起跑 巡迴29區放映　藝人唐從聖也來現聲

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▲台中電影fun in季5日起跑。（圖／台中市政府提供）

▲台中電影fun in季5日起將巡迴29區放映。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府電影fun in季5日起巡迴台中29個區播映，今年以「動畫電影」為主軸，不但有豐富抽獎，1日還請來藝人唐從聖為活動站台，新聞局人員甚至化身八點檔鄉土劇演員，以純熟的台語、拍案叫絕的對話，拍攝成搞笑、卻又宣傳活動的影片，希望吸引更多民眾參加今年的電影fun in季。

▲台中電影fun in季5日起跑。（圖／台中市政府提供）

▲台中電影fun in季，提供豐富獎品摸彩。

新聞局1日舉行「2019台中電影fun in季-動畫特攻隊」記者會，副市長楊瓊瓔、市議員冉齡軒、研考會主委曾能汀、新聞局長吳皇昇等人都到場，配音達人唐從聖更出席為活動站台，還以《冰原歷險記》角色「喜德」的聲音，介紹這次台中電影fun in季的特色。

▲台中電影fun in季5日起跑。（圖／台中市政府提供）

▲藝人唐從聖現身台中電影fun in季。

楊瓊瓔表示，今年台中電影fun in季從5日至9月14日舉辦，以動畫為主題，鋪天蓋地在台中29個區播映，活動現場還可免費吃零食、喝飲料，歡迎民眾攜家帶眷一起來看動畫電影。

▲台中電影fun in季5日起跑。（圖／台中市政府提供）

▲新聞局人員化身八點檔演員，大力宣傳電影fun in季。

唐從聖表示，這次電影fun in季播放的電影涵蓋層面廣泛，包括日本哆啦A夢《大雄的金銀島》、美國《超人特攻隊2》、《蜘蛛人: 新宇宙》等，民眾不用進電影院，在公園、禮堂甚至廟口就可以看到，歡迎相揪到台中看電影。

▲台中電影fun in季5日起跑。（圖／台中市政府提供）

吳皇昇表示，除了電影fun in季活動外，今年下半年活動也相當豐富，例如8月與金馬執委會共同舉辦的金馬經典影展；9月至11月期間，除了到國中小校園巡迴放映電影，還有台中國際動畫影展等，民眾除了開心看電影之外，每場電影還可抽32吋液晶電視及院線電影票，開閉幕場次更加碼抽1台50吋液晶電視、1組雙人香港來回機票及贈送限量童玩飛機。

今年最特別的是由新聞局拍攝一支3分多鐘的「放炮世家」宣傳短片，全部由新聞局公務員擔綱演出，模仿某八點檔連續劇片名，愛恨交織的劇情，男女感情糾葛不斷，搭配詼諧的對話，並將最重要的電影fun in季融入其中，高潮迭起，相當爆笑。

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關鍵字：電影季,唐從聖

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