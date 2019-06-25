南警五分局立人所新任所長布達交接　陳俞宏基層出身表現亮眼

▲台南市警五分局立人派出所新、卸任所長交接典禮，於立人派出所舉行，由五分局長陳錦文親自主持布達。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局立人派出所新、卸任所長交接典禮，6月25日上午10時於立人派出所舉行，由五分局長陳錦文親自主持布達，市議員謝龍介服務處執行長及主任、北區李區長、文賢國中、立人及成功國小校長、警友會北區辦事處主任李曜嘉及警友、多位里長、民防義警等人到場觀禮，典禮簡單隆重。

陳錦文分局長於典禮中表示，卸任立人所長林宥榛基層員警出身，歷任婦幼警察隊警員、屏東縣政府警察局恆春分局巡官、台南市警三分局及五分局巡官，自2017年5月起接任立人派出所所長期間，認真負責，積極維護轄區治安、交通，帶領立人所在各方面都有良好的績效，尤其成功攔阻多起超商及金融機構詐騙案，深獲地方人士好評。本次榮陞第二分局警務員，相信以林員的學識、經驗與敬業精神，在新單位會有更好工作表現。

新任所長陳俞宏亦從基層做起，任職警員期間工作勤奮、績效優異，屢屢偵破刑事案件，任職短短4年即考上警察大學及三等特考，畢業後派任五分局交通組巡官，學識及辦案經驗豐富，深獲上級長官肯定，本次奉派立人所擔任所長，陳錦文分局長期許發揮所長，領導所內員警全心投入治安、交通及各項為民服務工作。