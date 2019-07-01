「如果變心讓你切三塊」！外遇妻毒誓成真　丈夫殺了她抱屍同眠

▲凶手馮名懷（後左）與妻子黎氏妙裝（後右）在越南結婚，後來一起來台工作賺錢。（警方提供）

圖文／鏡週刊

純樸寧靜的台南市仁德土庫農地，在2013年9月發現遭分屍屍骸，震驚當地居民震驚。越南籍男子因不滿妻子外遇，失手將妻子在其租屋處掐死的馮名懷，抱著妻子屍體過夜，隔天醒來後，他思索如何將妻子屍體帶走。想起妻子曾跟他說：「如果你變心，我就閹了你；如果我變心，就讓你切成三塊。」最後馮男決定分屍，他將妻子屍體抱至浴室，用妻子租屋處的水果刀及小型菜刀，企圖割斷妻子的脖子，但因水果刀刀柄斷裂，他又外出買了把中型菜刀。

之後，馮名懷將妻子的屍體肢解成頭部、上半身、下半身及左右手前臂，分別裝進大型帆布袋、行李箱、斜背手提袋，最後花了5000元包計程車，把屍體載回台南。

▲黎氏妙裝臉型偏圓，與警方發現的頭顱吻合。（警方提供）

除了之前發現的左、右手前臂及頭顱，馮男也供出下半身的棄屍地點，警方據此找到部分屍塊，但上半身因被丟入高速公路下的大排水溝超過半年，早已被水沖走，始終未能尋獲。懊悔的馮男事後一再拜託警方幫忙，希望讓妻子保有全屍。

▲警方為確認死者身分發布協尋專刊，死者情夫看到後通報，成了破案關鍵。（警方提供）

坦承殺妻的越南籍凶手馮名懷告訴警方，他與妻子黎氏在2007年結婚，二人育有一女，但在越南工作薪水很少，為了存錢買房，夫妻倆決定一起來台灣打拚。他們借了1.35萬美元（約新台幣40萬元）付給人力仲介之後，順利來台，但妻子受不了在花蓮的工作太辛苦，沒多久就逃到台北市，並且用假名在一間餐廳打工，最後與同餐廳的鍾姓廚師發展出婚外情，進而同居。

黎氏要求離婚，但不願意讓出小孩的監護權，並譏諷馮名懷沒能力養小孩。爭吵中，馮男勒住脖子大罵：「妳有外遇，不配當孩子的媽！」直到妻子已經死亡。馮當晚抱著妻子的屍體睡覺，還夢到妻子要他帶她回台南。

2014年12月，最高法院依殺人與遺棄屍體罪，將馮名懷判處18年有期徒刑定讞。雖然結案多年，但當年參與辦案的刑警仍印象深刻，因起初毫無頭緒，猶如大海撈針，直到黎氏的外遇對象報案，才偵破全台第一起外籍女子分屍案。小隊長黃清泉忍不住感嘆：「悲劇的起因是小王，終結的也是小王！」



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