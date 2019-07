快訊／德州小飛機剛起飛就墜毀　10人死亡…機身起火毀壞

國際中心/綜合報導

美國德州一架小型雙引擎飛機當地時間30日早上9時後墜毀,機上10人死亡,當時小飛機從阿迪森市立機場(Addison Municipal Airport)起飛,隨後墜毀於飛機棚。美國聯邦航空總署表示,這架飛機是比奇飛機公司(Beechcraft)BE-350 King Air雙發動機飛機,墜毀後起火燃燒,機身受到摧毀。

CNN報導,這架私人飛機墜毀在德州阿迪森市(Addison)機場的飛機棚,造成10人死亡。阿迪森市發言人馬特爾(Ed Martelle)表示,該架飛機原本從機場起飛並轉向飛機棚,結果於當地時間30日上午9時過後墜毀並陷入火海。

馬特爾說明,飛機原本預計從達拉斯以北約15公里的阿迪森市飛往佛州;所幸消防單位距離事故現場不遠,可以立刻趕往現場並撲滅飛機棚的火勢,事發當時沒有人待在飛機棚。

截至德州當地時間下午,罹難者身分尚未公布。美國國家運輸安全委員會(NTSB)透過推特表示,正派遣小組調查這起事故。另外,美國聯邦航空總署也前往阿迪森市展開調查。

