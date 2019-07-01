海上受困17天…女船長載40難民強靠義大利港口　最高判10年徒刑

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「海洋觀察」女船長載40難民強靠義大利港口　被控反抗軍艦…最高10年徒刑

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▲「海洋觀察」組織德國籍女船長拉奎特（Carola Rackete）上岸後被捕。（圖／路透）

▲「海洋觀察」組織女船長拉奎特（Carola Rackete）上岸後被捕。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

救援船德國籍女船長拉奎特（Carola Rackete）在海上救出53名難民後，向德、法等歐洲國家請求支援長達17天，卻始終得不到回應，最後只好突破警方攔阻進入義大利水域靠港，卻因此被控衝撞軍方船隻而遭到逮捕，岸上等著她的是最多10年的有期徒刑。

綜合外電報導，拉奎特是德國非政府救援組織「海洋觀察」（Sea-Watch）的其中一員，12日開著「海上觀察3號」在利比亞外海的國際水域接近一艘難民船，並從中救出53人。其中13人因疾病因素獲准進入義大利接受治療。

▲「海洋觀察」組織德國籍女船長拉奎特（Carola Rackete）上岸後被捕。（圖／路透）

▲拉奎特強行停靠在蘭佩杜薩島（Lampedusa）港口。（圖／路透）

根據英國《天空新聞》（Sky news）報導，拉奎特帶著船上剩餘的40人，向義大利、德國、法國及馬爾他（Malta）等國請求支援，並與歐盟委員會保持聯繫，但被冷處理。17天過去，拉奎特和難民們沒有選擇，船上盤繞著低迷的氣氛。

由於距離最近的利比亞境內相當危險，「海洋觀察」拒絕將難民送到該國，決定把船駛向義大利南方小島蘭佩杜薩島（Lampedusa）。「海洋觀察」日前釋出的一部影片中，拉奎特說，「我知道這很冒險，而且我可能會失去這艘船，但船上的難民已經疲憊不堪，我必須把他們帶到安全的地方。」

▲「海洋觀察」組織德國籍女船長拉奎特（Carola Rackete）上岸後被捕。（圖／路透）

▲拉奎特被以「反抗軍艦」為由逮捕。（圖／路透）

一艘軍方巡邏船在海上試圖阻止拉奎特，甚至不斷前後行駛，為了不讓她停靠港口，但最後還是被強行突破。當地媒體報導，拉奎特靠港後就被警方逮捕，理由是「反抗軍艦」（resisting a warship），最多將面臨10年刑期。義大利內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）29日指控，那些嘴裡說著「我們在拯救性命」的人卻攻擊警方，開著重達數百噸的船想要衝撞警方與巡邏艇上的人員，「這是種犯罪行為，是戰爭行為。」

「海洋觀察」發言人里娜蒂（Giorgia Linardi）表示，拉奎特毫無選擇，她在36小時內向義大利多次呼救，卻被忽視；織律師則說，這是一個令人難過的決定。義大利外交部28日表示，芬蘭、法國、德國、盧森堡及葡萄牙等5國已表示將接收「海上觀察3號」的40人。

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