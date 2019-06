唐獎法治獎得主阿爾布爾談人權　集結出書供國際處理移民問題

▲路易絲.阿爾布爾 (Louise Arbour)致力保障人權、維護國際和平,於2016年獲唐獎第二屆法治獎肯定。(圖/唐獎教育基金會提供)

唐獎第二屆法治獎得主路易絲.阿爾布爾(Louise Arbour) 5月27日在日內瓦高級國際關係及發展學院,發表人權挑戰議題之演講,相關重要內容近期已出版成冊,提供國際社會處理移民問題之合作機制與締結。

路易絲.阿爾布爾以「以法治面對當代各種人權挑戰」 (The Rule of Law in the Face of Contemporary Human Rights Challenges)為題的公開演講,她重申,在政治環境日趨分裂、對抗,愈來愈不能理性思辯的情況下,法治更是當務之急。包括無所畏懼的促進人權規範的制定,勇敢堅定的實施這些規範,同時以法律專業確保對司法機構尊重。

另外,為向貢獻卓著的阿爾布爾致敬,該學院特別就當代國際法各領域迫切議題,將國際學者專家的評析集結成論文集《以權利主張和平之道》(Doing Peace the Rights Way)。

▲唐獎第二屆法治獎得主路易絲.阿爾布爾(Louise Arbour)推動國際合作,促使164國共同簽署全球移民契約。(圖/唐獎教育基金會提供)

阿爾布爾曾任加拿大安大略省上訴法院及最高法院大法官,後又接受聯合國安理會任命,擔任兩個國際刑事法庭的共同首席檢察官以及聯合國人權事務高級專員等要職,深受聯合國人權體系之倚重。她於2016年榮獲唐獎第二屆法治獎,表彰她對國際刑事司法與保障人權,影響深遠且具開創性的貢獻。

阿爾布爾獲唐獎後,她旋即接受聯合國秘書長安東尼歐.古特瑞斯邀請,擔任國際移民事務特別代表 (Special Representative for International Migration)。她對保障人權、維護國際和平有更實質的倡議行動。任職期間,國際人權受到嚴峻挑戰,因應當代國際移民及難民問題,她推動聯合國會員國簽署「全球移民契約」(Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, GCM),敦促各國加強管理來自全球不同地方的移民及難民,並要求各國政府承諾減少移民及難民在旅途中遭受到的危險及諸多問題。

這個契約不具法律拘束力,然而至今已累計 164 國簽署,並在聯合國大會上以多數同意票通過,是一個國際社會處理移民問題時主要的參考依據。2018年底,阿爾布爾卸下此重責大任,以律師身分在備受挑戰的國際人權前線,繼續為各個國際組織提供深邃的觀察與洞見。