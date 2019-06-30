六腳鄉體育會健走嘉年華活動　蒜頭國小鳴笛起跑

▲▼運動i臺灣於嘉縣六腳鄉以健走方式如嘉年華般熱鬧登場。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



由嘉義縣六腳鄉體育會舉辦的「108年愛在六腳，運動i臺灣運動城市，健走嘉年華」活動，29日在蒜頭國小鳴笛起跑。上午由縣長翁章梁、立法委員蔡易餘、六腳體育會理事長黃鉦凱及各界嘉賓到場為民眾加油打氣，現場不僅準備早餐，健走結束後還有摸彩活動以及表演等，期盼鄉親藉由活動，培養熱愛運動的良好習慣。

此次健走活動總長約3公里，沿途經過五安宮、自行車道，以及外環道路。摸彩獎品將近三百樣，活動開始前，先由翁章梁帶領與會來賓以及民眾，一同來做暖身操。並由翁章梁、蔡易餘以及黃鉦凱，各抽出三位幸運民眾，獲贈乙台腳踏車。

翁章梁表示，嘉義縣幅員廣大，適合舉辦健走活動。透過走路能夠紓壓，也能讓身體強健。六腳鄉老人年口比例高，嘉義縣已有將近3000位申請老人假牙補助，因此不僅要活得健康，也要吃得健康。很開心今天看到非常多鄉親，一同來響應健走活動，也希望大家都保持運動的好習慣。

黃鉦凱指出，六腳鄉老人年口比例高，因此重新組織六腳鄉體育會，來藉此多推廣活動，讓地方能更活絡。活動活動、要活就要動，要提醒每位老人家，常出外參與活動，不僅能活絡筋骨，也能舒暢身心。

健走活動除了有在地特色蒜頭村媽媽教室與安仁家園兒童的精彩舞蹈表演外，還有親子同樂的足球遊戲體驗及摸彩活動，透過互動方式進行電力安全與節能等宣導。預計在下半年陸續推出不同類型的體育活動，呼籲民眾可以邊運動邊觀光，用最純樸的方式體驗當地文化。