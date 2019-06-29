一句偵查不公開！死者家屬「自力救濟」po網找出行車記錄器：肇事者胡扯　　

▲車禍現場疑點重重，但警方以一句「偵查不公開」，家屬只能自己ＰＯ網找真相，效率果真高。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名26歲黃姓機車騎士，25日上午7時許，行經台13線尖豐路時被1輛為呂男所駕駛的小客車從後方撞擊，送醫後傷重不治；呂男辯稱是騎是逆向超車，導致他來不及煞車撞上，但現場疑點重重，警方又本著「偵查不公開」的理由拒絕露案情，家屬只好自己ＰＯ網找尋好心人提供記錄器來討回公道。

黃男的家屬得知此一噩耗，悲痛萬分；當天上班前還帶著媽媽做好的餐盒準備出門，怎知從此卻天人永隔。但更令媽媽難過的事，現場卻只有肇事駕駛的一面之詞，駕駛呂男謊稱是機車逆向超車不慎，他來不及避開而直接撞上，導致騎士受重傷，機車噴飛隔壁車道，但現場跡證卻和呂男說法出入甚大，機車的撞擊點也在後方，但警方卻以「偵查不公開」，當場拒絕對外說明，在場媒體拍攝也遭受警方出言制止，錯失查明真相的第一時間，也令死者家屬倍感報導偏頗。

▲黃男一早上班前還帶著家人準備好的餐盒，但一場車禍卻從此天人永隔。（圖／記者黃孟珍攝）

因偵查不公開的情況下，黃男家屬只能自己ＰＯ網找尋好心人提供行車記錄器，果真發現呂男說謊，機車是由呂男從後方追撞導致失控致死，而呂男也被警方移送法辦。

而家屬對於各家媒體未能呈現平衡報導非常不滿，然而當時現場採訪的記者更遭警員攔阻擋拍攝，也無法向警方取得雙向資訊，現在家屬只希望釐清真相，還死者一個公道。