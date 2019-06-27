LINE東京年會重點一次看　日本推出8大新功能服務

▲LINE CONFERENCE 2019日本團隊。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／東京報導

LINE 今年在「LINE CONFERENCE 2019」，針對通訊、內容、娛樂、行動支付、金融、商務、行銷、人工智慧一口氣推出許多新功能服務，並宣告全新企業目標「Life on LINE」，意在打造「數位生活基礎建設」，緊密的貼近用戶全方位的生活面向，其中8大最新特色功能一次看。

▲LINE共同執行長暨企業文化長慎重熩說明「LINE Mini app」。（圖／記者姚惠茹攝）

LINE Mini app

這是一個全新的服務平台，預計今年秋天試營運，明年春季正式上線，主要是過去取代過多的應用程式，只要透過「LINE Mini app」，就可以提供各式各樣的服務，對於商家而言，可以建立自己的服務業面，放上菜單與價格，甚至還能設置預約表單、發送優惠券、設立會員卡、支付，讓用戶不用為了一個功能就要額外下載一個app來使用。

▲LINE執行長暨總裁出澤剛發表「LINE Score」。（圖／記者姚惠茹攝）

LINE Score

LINE這次在日本宣布推出專有的LINE Score服務，從今天開始透過LINE Financial集團旗下的LINE Credit公司提供，而「LINE Score」主要是以專有的人工智慧驅動的評分模型，用戶計分在100分到1000分之間，但是LINE Score在開始使用之前，用戶必須先同意使用條款與條件，因此在用戶目前的LINE原有設定之下，數據絕不會被計算或使用，而且每一次當用戶要使用合作夥伴所提供的優惠好康時，用戶都必須先同意才能將數據分享給相關公司。

▲LINE資深執行董事暨平台企劃負責人稲垣亞由美解說「OpenChat」。（圖／記者姚惠茹攝）

OpenChat

通訊軟體主要以親朋好友為主，無法像社群平台設立共同社團，因此LINE這次在年會發表「OpenChat」，就是可以讓用戶在LINE中建立「以共同興趣為基礎」的溝通模式，針對特定主題進行交流討論及資訊搜集，還可以更換不同的顯示名稱，並具備進階的管理功能，分成需審核才能加入的「批准式」或設定「聊天室代碼」，獲得代碼才能加入的模式。

▲LINE資深執行董事暨策略行銷長舛田淳說明「LINE LIVE」。（圖／記者姚惠茹攝）

LINE LIVE

這是一個直播功能，主要是為了想要展現自己的族群，提供一個可以成為「LINE LIVERs」的機會，預計今年7月上線，將會透過Premium 頻道，讓用戶以支付月費的方式，觀賞專屬 LIVE 直播串流影片，而「LINE LIVERs」可以在LINE LIVE上建立自己的粉絲，還有預計要到2020年上線的LIVE Commerce，就是可以讓用戶透過直播來購物，可以即時詢問及評論來獲得產品資訊。

▲LINE執行長暨總裁出澤剛發表「LINE Securities」。（圖／記者姚惠茹攝）

LINE Securities

由LINE Financial與野村控股合資成立的LINE Securities公司宣布，預計今年秋天推出證券服務「LINE Securities」，主要就是將精選日本百大領導企業做為投資標的，讓用戶能以每股150日圓（新台幣43元）至3,000日圓（新台幣870元）的均投資價格開始投資，針對完全沒有投資經驗的用戶，或是已有固定投資習慣的用戶，都可以輕易上手。

▲LINE執行長暨總裁出澤剛發表「LINE Pocket Money」。（圖／記者姚惠茹攝）

LINE Pocket Money

由 LINE Financial、瑞穗銀行及Orient Corporation合資成立的LINE Credit，宣布將在今年夏天推出個人免擔保小額借貸服務「LINE Pocket Money」，並且搭配「LINE Score」的用戶積分機制，讓每位用戶可以依照自己的積分獲得不同的年利率與小額借貸金額，打造從貸款申請、借款發放到完成還款皆可在LINE完成的服務流程。

▲LINE資深執行董事暨策略行銷長舛田淳說明「LINE BRAIN」。（圖／記者姚惠茹攝）

LINE BRAIN

LINE宣布啟動「LINE BRAIN」計畫，主要就是將大幅運用Clova雲端人工智慧助理與其他人工智慧技術，預計今年7月開始將陸續對外銷售人工智慧聊天機器人技術（LINE BRAIN CHATBOT）、光學文字辨識技術（LINE BRAIN OCR），以及語音辨識技術（LINE BRAIN SPEECH TO TEXT）等一系列的技術與服務。

▲LINE資深執行董事暨策略行銷長舛田淳說明「LINE Search」。（圖／記者姚惠茹攝）

LINE Search

LINE這次在東京年會中宣布，預計今年7月上線「LINE Search」功能，主要就是為了將LINE上面，存在的各式各樣的資訊，以最適當的形式提供給用戶，因此推出綜合搜尋服務，可以讓用戶搜尋聊天室、官方帳號、LINE NEWS、LINE Manga、LINE MUSIC等各種LINE服務，以及LINE上的所有資料庫，而且用戶還可以依不同的分類搜尋受歡迎的KOL網路意見領袖。