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退休警機車失竊遭註銷牌照還趴趴走　學弟警拆車牌：學長歹勢

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▲退休警不知機車已被兒子註銷車牌，騎上路被警察攔下並拆大牌，又引用法條錯誤，讓當事人心生不悅。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲退休警不知機車已被兒子註銷車牌，騎上路被警察攔下並拆大牌，又引用法條錯誤，讓當事人心生不悅。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名退休的葉姓警察，28日騎車在市區時，被巡邏員警發現機車車牌已被註銷，當場攔下並開單告發；葉男發現員警用錯法條，要求改過罰單，竟被員警當場斥責，導致葉男心生不滿。

退休葉姓員警表示，28日上午騎車行經頭份市正興路時，被巡邏員警攔查，發現這輛機車車牌已被註銷，並要開單告發，隨後將車牌拆下，任憑葉男好說歹說自己的機車不是贓車，學弟還是要拆車牌，葉男只好摸摸鼻子讓員警開單。

▲▼這名退休的葉姓員警也說，被開單自己也只能默認了，但明知道引用錯誤法條糾正後還被口氣不好的對待，就很不舒服了。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼這名退休的葉姓員警也說，被開單自己也只能默認了，但明知道引用錯誤法條糾正後，還被口氣不好的對待，就很不舒服了。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼這名退休的葉姓員警也說，被開單自己也只能默認了，但明知道引用錯誤法條糾正後還被口氣不好的對待，就很不舒服了。（圖／記者黃孟珍翻攝）

隨後員警將葉男帶至派出所，眼尖的他竟然發現罰單上引用法條是第21條「違規使用註銷駕照」，而不是12條「違規使用註銷車牌」，第12條所罰的金額為3600起跳，但第21條卻是6000元起跳，相差很大；葉男要求員警改過罰單，卻被員警用極差的口氣對待，也讓這名退休學長心裡很不是滋味。

頭份分局二組組長謝泰然也解釋，員警執行勤務沒有瑕疵，碰到註銷車牌的動作也無不妥；但所開出的法條，謝泰然也承認員警有誤植的情況，也會另找時間請葉男到所裡更正；至於員警的執勤時的口氣與態度問題，謝泰然也說會請員警在面對民眾時，更加注意自己的講話方式，以避免不必要的誤會產生。

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關鍵字：退休警,機車失竊,拆車牌,引錯法條

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