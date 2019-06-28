紅黃閃燈當空氣2車互撞衝進超商　店員命大閃過直呼：倒楣

▲梧棲發生車禍，其中一輛車衝進超商，消防隊到場救援。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

交通號誌不是參考用！高姓、蔡姓2名女子28日凌晨分別開車在梧棲區中央路、文昌路口交會，疑似車速過快加上未依現場閃紅及閃黃燈減速或停車後再行駛，碰撞後一輛車還衝入一旁的超商，駕駛還一度受困。所幸救出送醫後無大礙，但超商店員直呼真是倒楣！

台中市消防局28日凌晨5點多獲報，梧棲區中央路一段、文昌路口發生車禍，消防隊到場後發現，現場是2輛小客車車禍，其中香檳金的小客車還衝入一旁的超商內，車內女駕駛一度受困。消防人員立刻將人救出，初步檢傷發現，兩車駕駛54歲高姓及35歲蔡姓女子都只受到輕傷，經送醫治療後無大礙。

▲超商大門毀損，玻璃全碎。（圖／民眾提供）

高女及蔡女向警方供稱，當時她開車直行，豈知開到路口就出現對方的車，閃避不及就撞上去了。

警方調查，高女開車走文昌路往西直行，蔡女走中央路一段往北直行，該路口設有交通號誌，當時中央路閃黃燈，文昌路閃紅燈。兩車疑似未減速及停車再行駛，加上車速都不慢才釀禍。雙方駕駛排除酒駕，肇事原因仍有待調查釐清。

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