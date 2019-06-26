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法國「菁英搖籃」名校廢入學考　就是要收更多低收入戶學生

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▲巴黎政治學院創辦於1872年。（圖／截取自Sciences Po Youtube）

▲巴黎政治學院創辦於1872年。（圖／截取自Sciences Po Youtube）

國際中心／綜合報導

法國頂尖大學「巴黎政治學院」（Sciences Po）25日宣布，為了讓低收入戶家庭的優秀學生更容易錄取，將廢除入學考試。依據新規定，將從2021年起不再舉辦入學考試，而是優先依據申請者中學作業、考試成績和申請理由完成初步篩選，通過者將不用進行筆試，而是經由遠距離面試來確定入學名單。校長彌雍（Frederic Mion）說，「我們希望建立更清楚、公平且有效的體系，以確保我們能吸引到更多元化的學生。」

▲▼ 法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

▲ 法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也是校友。（圖／路透）

有著「社會菁英搖籃之稱」的巴黎政治學院創辦於1872年，是法國著名的菁英名校，在政治、社會、經濟、歷史四大學科領域，至今共培養了29位法國和法語系國家的總統及總理，包括前總統席哈克（Jacques René Chirac）、前總統歐蘭德（François Hollande）以及現任總統法國總統馬克宏（Emmanuel Macrond），可說是通往政壇的最佳「跳板」。

另外，著名傑出校友還有聯合國秘書長加利（Buṭrus Buṭrus-Gālī）、現代奧林匹克之父古柏坦（Pierre de Coubertin）、羅斯柴爾德家族現任掌門人金融大亨大衛·羅斯柴爾德（David de Rothschild）、時尚大師克里斯汀·迪奧（Christian Dior）、當代世界文學大師馬塞爾·普魯斯特（Marcel Proust）以及眾多跨國集團CEO等。

據泰晤士2018年世界大學排名，巴黎政治大學整體綜合排名全球第43名，由於學院名氣太大，所以入學考試以「難考」著稱，大多通過考試的學生都來自中高階級家庭。近年來，校方採取多項措施以增加中低收入家庭和少數族裔學生的比例，如在經濟極為不利的教育優先區（EPA）確保一定的招收數量，但效果都不太理想。

過去，要擠入巴黎政治學院，不少學生在報考前都得就讀一年預備班（Classes prépas）。這次校方實施的政策，外國學生和「教育優先地區」的學生都不需要參加入學考試。而這些學生佔全部申請者的一半。近年來英國牛津、劍橋大學等菁英名校也都在努力招募不同社會背景和多樣化種族的學生。

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關鍵字：巴黎政治學院,Sciences Po,巴黎,馬克宏

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