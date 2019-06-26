冒牌檢察官又來了！　假傳票「凍結帳戶」　婦險遭騙33萬

▲呂姓老婦人接到假檢察官真詐騙，台南市警二分局長樂所員警拆穿詐騙伎倆，保住呂婦老本。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市1名73歲呂姓老婦人接到自稱是台北地檢署檢察官的男子來電，指呂婦帳戶涉嫌詐欺案，要凍結其不法所得，並傳真2張台北地院刑事傳票，通知呂婦前往台北開庭，呂婦聞言嚇得趕緊欲提領33萬元積蓄交付，幸經市警二分局長樂派出所員警進一步了解後，及時制止呂婦被騙，驚險保住老本。

市警二分局表示，73歲呂姓老婦人6月25日中午11時許，手持地檢署傳票慌張地跑進市警二分局長樂派出所內求助，稱接獲台北地檢署檢察官來電，說她帳戶涉嫌詐欺刑事案件，需凍結名下帳戶不法所得，要求她到附近超商接收「刑事傳票」及「強制性資產凍結執行書」等二張傳真，她信以為真，對方要她提領存款，把錢匯到指定帳示以供調查，否則將凍結帳戶，並將她列為被告，呂老婦人急忙要前往金融機構提領現金33萬元，欲匯款到法院做擔保。

警二分局長樂派出所警員洪英瑋、謝承恩了解案情後，發現傳票格式及內容日期均有錯誤，明顯是詐騙集團「假檢警、真詐騙」犯罪手法，警員不斷安撫呂姓老婦人情緒，並以警察專業拆穿詐騙集團慣用手法，呂老婦人才恍然大悟，大呼「好險！」，差點遭詐騙老本，非常感謝警方協助。

市警二分局呼籲，警察或司法機關偵辦案件，一定會請當事人到公務機關說明，不會在電話中辦案或要求當事人交付金錢，更不會以行動電話監控行動，民眾若接獲電話提及「涉案凍結帳戶」、「司法調查」、「個人資料外洩」等關鍵用語，請牢記「反詐專線165」及「一聽」、「二掛」、「三查證」口訣，在尚未查證之前，切勿聽信來電不明交付現金或匯款。