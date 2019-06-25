囤1年零件也沒用？　華為常務董事：已簽50個5G合同，靠自己就能飛

▲沒有「科技大廠」的核心零件提供，華為如何持續運營備受外界關注。（圖／記者曾俊豪攝）

大陸中心／綜合報導

華為被美國列黑名單後，被披露儲存了可供1年使用的核心零件，但依舊有觀點唱衰會一蹶不振。華為常務董事丁耘25日下午反駁稱，華為的「核心能力」得到完全保護，「但事實是不僅靠庫存我們可以飛12個月，我們還可以持續地飛下去。」

沒有「科技大廠」的核心零件提供，華為如何持續運營備受外界關注。丁耘在華為5G峰會上回應，「大家非常關注華為的業務連續性的問題，華為的芯片、模塊、數據庫和操作系統等核心能力得到了有效保護，這就是華為運營商業務的現狀」，「我看到有媒體報導說我們有12個月的庫存可以保證運營，我們具備了實際修理這架飛機的能力，具備了芯片、模塊等底層能力，我們可以持續地飛下去。」

丁耘還透露，截至目前華為簽署了50個5G商用合約，「這些都是來自於中國以外的市場，目前正式宣布的5G商用合約，其中三分之二都是華為提供的」。

此前有外媒報導稱，華為早就為貿易戰做足準備，囤積了1年份的生產關鍵零組件。消息人士稱，對於極有可能被限制出口的關鍵零件，華為備有6個月或超過1年的量，至於限制風險較低的零件，也囤積了3個月的份量。但也有報導認為，即使囤積了部分零件，短時間內仍無法擺脫對美國關鍵技術的依賴。