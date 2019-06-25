帶女友用餐「在場客人全是前任」！　他腦袋大當機：突然沒食慾了

實習記者黃可昀／綜合報導

日本YouTuber「拉斐爾」在網路上知名度相當高，主頻道訂閱人數已經突破100萬，日前他帶著女朋友到餐廳用餐，一入座就發現身旁所有人竟然都是歷任前女友，全部加起來將近10人，這種荒唐情形讓他腦袋一時反應不過來，只好崩潰地逃到廁所躲起來，甚至還當場被抓包「交往時間有重疊」，網友紛紛留言「隔著螢幕都感覺到死亡氣息…」。

原來這場飯局是拉斐爾同事安排的整人企劃，他事前完全不知道自己將踏入「地獄餐廳」，還帶著女友準備享受一頓浪漫晚餐，怎麼知道一開門，等著他的竟然是8名前女友。拉斐爾一坐下，立刻就和身旁前任們對到眼，雖然戴著口罩，依舊能感覺到他頓時震驚地啞口無言，因為在場所有人他都認識，但礙於現任女友在場，實在難以開口解釋，只好說出「她們全是我朋友」。

▲一時之間不知道怎麼解釋，只好說都是認識的朋友。（圖／翻攝自YouTube／日本的拉斐爾中字官方頻道）



由於場面實在太尷尬，拉斐爾趕快躲到廁所冷靜一下，想不到在廁所旁邊的包廂又遇到另一名前女友，害他腦袋徹底大當機，已經完全不知道該如何反應。更慘的還在後頭，他忐忑地回到座位後，竟然被抓包和前女友、現任女友交往時間重疊，疑似有劈腿嫌疑，使得現場氣氛越來越凝結，他的肢體和表情也越來越僵硬，實在是百口莫辯。

幸好整人團隊在氣氛降到冰點時，馬上跳出來結束這場企劃，用歡樂的口氣趕快打圓場，否則再晚幾分鐘拉斐爾可能又會被爆出更多的料。網友看完影片紛紛表示「你知道為何現任的不打碼了嗎？因為已經變成前任了呢！」「我看到『今天真的沒食欲』這句就忍不住笑了」、「是煉獄堂」、「拉斐爾你還活着嗎？」「再拍一集前女友的爸爸，這世界肯定會崩壞。」