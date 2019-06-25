親媽多年重複「長很醜」超傷人　心碎女砸千萬整型300次變「怪獸」

▲椿朋海小姐被稱為「整形Monster」。（圖／翻攝自IG／tomomitsubaki）

國際中心／綜合報導

日本一名40歲女子，從小就聽媽媽不斷重覆一句「椎心刺骨」的話，讓她走上整型之路。22年來，她砸下重金，全身上下包括臉總共做了300次整型手術。這位被稱為「整形Monster」的女子，日前上節目分享自己的整型辛苦歷程，讓現場來賓全不可置信。

綜合外媒報導，這位「整形Monster」本名為椿朋海，她近日在節目分享自己的整型歷程，並透露自己會踏上這條路全是因為媽媽從小給的陰影，因為小時候只要每逢新年等節慶，需要家族聚會時，媽媽都會在親友面前直說「她是個可憐的孩子、長得很醜的孩子」，這讓她每次聽了都很受傷，從小就覺厭惡自己的長相，且對自己非常自卑。

▲椿朋海都被媽媽稱是個長得很醜的孩子。（圖／翻攝自じっくり聞いタロウ～スター近況（秘）報告～）



椿朋海透漏，她從18歲高中畢業那年就開始整型，光是臉部就花費2千萬元日幣（約新台幣580萬元）的手術費，全身上下家起來更是超過3千萬元日幣（約新台幣879萬元），而整型次數則是高達300次，包括開刀縫線等手術約100次左右，注射手術約100多次，還有雷射相關的手術也進行大約100次。

椿朋海更指出，高中畢業後自己就去當陪酒小姐，將賺來的錢全部投擲在整型手術上。很幸運地，椿朋海在整型後事業漸漸攀上高峰，甚至還曾經月入260萬日幣（新台幣約76萬元），其後更創業成為香檳塔公司的老闆。去年她從北海道引退，赴東京追尋模特兒夢。