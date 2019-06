親媽多年重複「長很醜」超傷人　心碎女砸千萬整型300次變「怪獸」

▲椿朋海小姐被稱為「整形Monster」。(圖/翻攝自IG/tomomitsubaki)

日本一名40歲女子,從小就聽媽媽不斷重覆一句「椎心刺骨」的話,讓她走上整型之路。22年來,她砸下重金,全身上下包括臉總共做了300次整型手術。這位被稱為「整形Monster」的女子,日前上節目分享自己的整型辛苦歷程,讓現場來賓全不可置信。

綜合外媒報導,這位「整形Monster」本名為椿朋海,她近日在節目分享自己的整型歷程,並透露自己會踏上這條路全是因為媽媽從小給的陰影,因為小時候只要每逢新年等節慶,需要家族聚會時,媽媽都會在親友面前直說「她是個可憐的孩子、長得很醜的孩子」,這讓她每次聽了都很受傷,從小就覺厭惡自己的長相,且對自己非常自卑。

▲椿朋海都被媽媽稱是個長得很醜的孩子。(圖/翻攝自じっくり聞いタロウ~スター近況(秘)報告~)



椿朋海透漏,她從18歲高中畢業那年就開始整型,光是臉部就花費2千萬元日幣(約新台幣580萬元)的手術費,全身上下家起來更是超過3千萬元日幣(約新台幣879萬元),而整型次數則是高達300次,包括開刀縫線等手術約100次左右,注射手術約100多次,還有雷射相關的手術也進行大約100次。

椿朋海更指出,高中畢業後自己就去當陪酒小姐,將賺來的錢全部投擲在整型手術上。很幸運地,椿朋海在整型後事業漸漸攀上高峰,甚至還曾經月入260萬日幣(新台幣約76萬元),其後更創業成為香檳塔公司的老闆。去年她從北海道引退,赴東京追尋模特兒夢。

