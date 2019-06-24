模範生暗藏「愛說謊」同框韓國瑜　鄉民推爆：不可能的任務

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高雄市長韓國瑜近日跟模範生合照引來不少趣事，24日與高雄中學模範生合照時，男學生突然拿出一本《為什麼愛說謊》的書，疑似暗酸韓國瑜，此事也在批踢踢引發熱議，網友大讚高中生完成了一次不可能的任務。

▲學生拿著《為什麼愛說謊》書籍上台跟韓國瑜合照。（圖／記者賴君欣攝）



這是韓國瑜第三度與模範生、畢業生合影，學生們創意無限，有人身穿立委趙天麟的馬拉松上衣，上面印有「一起」、「進擊的紅螞蟻」的字眼，事後被問位何要穿這件衣服，學生簡短回應「心血來潮」。

▲學生穿趙天麟的馬拉松上衣跟韓國瑜合照。（圖／記者賴君欣攝）



輪到一名高雄中學的模範生合照時，他態度大方的走到韓國瑜前面，還釋出善意握手，接著要拍照的時候，他默默把握在手中的書亮出來，書名為《為什麼愛說謊》，但韓國瑜並沒有發現，拍完照片後韓國瑜拍拍他的肩膀，學生也拍了一下韓國瑜的背就下台了，兩人完全沒有交談、互動也看起來很和諧。

▲韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）



媒體事後上前詢問該名學生為何要拿書跟韓國瑜合照，但是他並沒有回應。有網友把這段新聞報導PO上批踢踢八卦版，形容學生完成了一次不可能的任務，「給你一百萬個讚」，貼文已被推爆。

▲▼網友推爆模範生拿書跟韓國瑜合照。（圖／翻攝批踢踢八卦版，下同）



其他網友留言表示，「高雄的學生都很派哦」、「我宣布第一屆畢業生嗆韓大賽開始」、「韓粉記得別讓小孩念雄中阿XD」、「已經成為流行了」、「雄中要被進攻了」、「很哭，以下開放推薦書單」、「不愧是雄中學生，以後一定上台大」、「韓國瑜你怎麼又被高中生打臉惹XD」。