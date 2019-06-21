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遼寧艦航抵南海　美P-8A起飛盯哨後…竟轉向「繞飛台灣一圈」

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▲美國P-8A海上偵察機（圖／翻攝自U.S. Navy粉絲專頁）

▲美國P-8A海上偵察機（圖／翻攝自U.S. Navy粉絲專頁）

國際中心／綜合報導

中國大陸解放軍航空母艦「遼寧號」18日航行進入南海。根據飛行數據網站「ADS-B Exchange」資料顯示，美國海軍P-8A海上巡邏機也從新加坡啟程，飛往南海「盯哨」，不過意外的是，P-8A結束任務後還穿越台灣海峽，繞了一大圈後才飛抵沖繩。軍事專家呂禮詩認為，這可能是繼美軍艦常態穿越台灣海峽後，另一個「空中穿越」台灣的新常態。

▲▼ 。（圖／翻攝自Alert 5）

▲P-8A結束任務後繞飛台灣一圈。（圖／翻攝自Alert 5）

綜合媒體報導，遼寧號是在完成一系列改裝後，首次執行遠洋任務，經西太平洋南下，先接近關島水域，再繞經菲律賓南方進入南海，編隊還包括了051C型驅逐艦石家莊號、052D型驅逐艦西寧號、054A型驅逐艦大慶號、日照號，以及901型綜合遠洋補給艦呼倫湖號。

軍事航空新聞網站《Alert5》報導指出，從飛航軌跡可以看見，P-8A自新加坡起飛，結束在南海的任務後並未直接返星，也未直接飛往沖繩基地，反而選擇飛經台灣海峽，並在台灣北部折返飛往東部海域，最後在呂宋海峽往東北方飛抵沖繩。

呂禮詩指出，這可能是自美國軍艦從去年7月開始常態穿越台灣海峽後，美軍由空中穿越台灣的新常態，「P-8A在識別查證後大可返回新加坡，即使要轉降沖繩也可以直接通過巴士海峽前往，何必要繞著台灣飛了大半圈？」

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關鍵字：遼寧艦,P-8A,南海,台灣海峽,軍武,國際軍武,大陸軍武

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