4架殲-10部署南海永興島　 川習會前故意讓衛星拍到

▲大陸在永興島部署4架「殲-10」戰機。(圖/翻攝自解放軍報)



國際中心/綜合報導



外媒報導,根據航太公司(ImageSat International)19日提供的南海最新衛星影像曝光,大陸在西沙群島中的永興島軍事基地上已部署了至少4架殲-10(J-10)戰機,讓南海緊繃的情勢更加升。此次是自2017年以來,首見大陸戰機駐紮南海島嶼。

A satellite image obtained by CNN shows China has deployed at least four J-10 fighter jets to the contested Woody Island in the South China Sea, the first known deployment of fighter jets there since 2017 https://t.co/iH3dxurZYB