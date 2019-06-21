4架殲-10部署南海永興島　 川習會前故意讓衛星拍到





▲大陸在永興島部署4架「殲-10」戰機。（圖／翻攝自解放軍報）



國際中心／綜合報導



外媒報導，根據航太公司（ImageSat International）19日提供的南海最新衛星影像曝光，大陸在西沙群島中的永興島軍事基地上已部署了至少4架殲-10（J-10）戰機，讓南海緊繃的情勢更加升。此次是自2017年以來，首見大陸戰機駐紮南海島嶼。

A satellite image obtained by CNN shows China has deployed at least four J-10 fighter jets to the contested Woody Island in the South China Sea, the first known deployment of fighter jets there since 2017 https://t.co/iH3dxurZYB — CNN International (@cnni) June 20, 2019

據CNN報導指出，分析師在看完照片後指出，照片中4架戰鬥機和隨附設備被停放在跑道上，顯示這4架殲-10已經至少部署該島長達10天。前澳洲皇家空軍軍官兼格里菲斯亞洲研究所研究員萊頓（Peter Layton）表示，「他們的目的就是希望吸引外界注意，不然早將戰鬥機停在機庫裡」。

前美軍聯合情報中心運營主管舒斯特（Carl Schuster）在看過照片後表示，這樣的部署「是要向外界宣布，這裡是我的領土，能夠隨時在此佈署戰機。它還同時還想告訴全世界，可以根據自己的需求，空中力量擴展至南海海域。」







▲2017年殲-11戰機進駐永興島。（圖／翻攝自《央視》節目）

大陸此次殲-10戰機在永興島出現，並非首例。2017年，在美國智庫亞洲海事透明倡議組織（AMTI）於4月6日表示，有衛星拍攝到1架解放軍殲-11戰機停留在南海西沙群島的永興島跑道上。組織主任波林（Greg Poling）大膽猜測，大陸目前在南海區域的人工島嶼軍事設施已經基本完成，而且都會有類似部署。

美國總統川普（Donald John Trump）和中國國家主席習近平預定下週於20國集團（G20）高峰會會晤，屆時是否會提及這次的部署行動，仍有待觀察。

