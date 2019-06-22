加拿大軍艦進入台海「一度打開AIS」　陸艦長狂酸：刷存在感

▲加拿大皇家海軍「黎賈納號」（HMCS REGINA, CDN Warship 334）。（圖／翻攝自維基百科）

大陸中心／綜合報導

加拿大軍艦「黎賈納號」（HMCS REGINA, CDN Warship 334）於17日上午由南朝北進入台灣海峽，並於18日離去，期間一度打開自動識別系統（AIS）。對此，大陸一位多年擔任艦長的人士表示，「加國此舉明顯是在刷存在感。」

根據《環球時報》報導，有業內人士關注到「一度打開AIS」系統這個細節，覺得這內涵深意。該位有艦長經歷的人員稱，「理論上，AIS系統開啟後能顯示出本船的經緯度、航行、航速、船舶性質、排水量以及始發港目的港多種資訊。」

他指出，通常情況下，軍艦不受此項限制，根據任務情況，可以關閉AIS或者選擇性地使用AIS系統，也就是部分公開相關資訊，比如，美國軍艦通常僅顯示國籍、舷號、位置，也因此加拿大軍艦在進入台灣海峽之前沒有打開AIS系統，這種做法無可厚非。

他接著說，但「黎賈納號」進入台灣海峽後，一度打開AIS系統明顯是為了刷存在感，當然對於加艦而言，該海域是陌生海域，航行船舶很多，打開AIS系統是為了顯示自己，確保航行安全，「但在進入台灣海峽之前，該軍艦就沒有航行安全的考慮嗎？考慮到中加兩國特殊關係，更加讓人懷疑加艦進入台灣海峽，顯示自己存在的目的。」

國防部19日表示，加拿大籍軍艦航經台灣海峽自由航行，國軍依規定運用聯合情監偵，全程嚴密掌握我國周邊海、空域動態，維護區域和平與穩定，期間並無異狀，請國人放心。