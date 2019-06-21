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全家跳大魚缸消暑！他帶「比基尼辣妻」下水狂炸　萬人驚訝讚爆

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▲▼全家跳大魚缸消暑！他帶「比基尼辣妻」下水狂炸　萬人驚訝讚爆。（圖／爆廢公社）

▲耐不住連日高溫，原PO靈機一動，帶妻小下魚缸消暑。（圖／爆廢公社二館，下同）

網搜小組／綜合報導

各地連日高溫讓人吃不消，屏東一對夫妻16日聽到孩子許願想去游泳，摸摸口袋又沒閒錢，靈機一動，索性拉著孩子跳下自家大魚缸泡水消暑。照片PO上臉書後，引發網友熱烈討論，還有許多人忍不住直呼「真的太狂」、「魚缸辣妹出沒！」

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼出照片，笑說16日那天熱到爆，「手伸進去口袋摸摸，都沒有錢可以去游泳池消暑，只好在家裡的魚缸游泳，所以才留下這珍貴的畫面！」

▲▼全家跳大魚缸消暑！他帶「比基尼辣妻」下水狂炸　萬人驚訝讚爆。（圖／爆廢公社）

▲聽到孩子許願想去游泳吃冰，媽媽笑說「來，選一個魚缸跳下去」。

照片能看到，原PO和妻子在大魚缸內自在悠游，不時和魚兒互動，留下了一張張可貴的家族影像。原PO表示，照片是大女兒拍的，魚缸長8尺、寬4尺、高3.5尺，他們事前有先下去確認過沒問題，「叔叔、阿姨和妹妹都有練過，請勿模仿。」

許多網友看完後，紛紛留言大讚，「好棒的回憶，超有創意」、「狂，我家的魚缸連腳都進不去」、「在水裡睜開眼睛真的是神技」、「全家身材都好好」、「老婆好正，也太辣」，還有人一眼認出，「原PO是養魟的專家，上過電視，小朋友別學喔」掀起熱議。

▼有網友指出，原PO是養魟的專家，真的是專業的，大家別亂學。

▲▼全家跳大魚缸消暑！他帶「比基尼辣妻」下水狂炸　萬人驚訝讚爆。（圖／爆廢公社）

▲▼全家跳大魚缸消暑！他帶「比基尼辣妻」下水狂炸　萬人驚訝讚爆。（圖／爆廢公社）

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關鍵字：魚缸,消暑,水族箱

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