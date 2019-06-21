挺賴8立委出席小英便當會　他說大選變數是柯文哲

圖文 / 鏡週刊



總統蔡英文今（21日）午與部分新系、蘇系立委在官邸便當會，出席者包括曾在初選期間被視為「挺賴8家將」中的林俊憲、郭國文、劉世芳、吳思瑤、黃國書、鍾佳濱等6位立委，另外，初選期間曾幫賴清德組後援會的立委葉宜津、初選前在臉書表態挺賴的立委邱志偉也都出席便當會，選後黨內整合意味濃厚。

這場餐敘除了蔡英文外，出席者包括總統府祕書長陳菊、為蔡英文操盤初選的前行政院副院長林錫耀，以及立委林俊憲、郭國文、劉世芳、吳思瑤、黃國書、鍾佳濱、葉宜津、邱志偉、張宏陸、吳秉叡、蘇巧慧、陳賴素美、呂孫綾、許智傑、洪宗熠、鄭運鵬、何志偉、陳素月、賴瑞隆等人。

據轉述，蔡英文席間並不多話，幾乎都是聽與會立委反映各地選情，而開場是由林錫耀先說話。林表示，黨內初選結束後仍不能鬆懈，民進黨要好好團結，雖然國民黨是誰出線很難斷言，但高雄市長韓國瑜的支持力量還是很強，要謹慎以對，而國民黨初選期間就是民進黨黨內整合的時機。

林也提及，目前選戰的變數就是台北市長柯文哲，呼籲黨內同志不要攻擊柯文哲、得罪柯粉，畢竟民進黨在大選中仍希望得到柯粉支持，若柯文哲宣布參選，對蔡英文選情影響還是很大。

這場餐會中，葉宜津、郭國文都提及，賴清德是黨內重要的力量，如果這場初選賴沒參選，那麼民進黨可能在總統大選中被邊緣化，所以現在一定要把賴整合到未來的競選團隊裡。

劉世芳則說，在高雄基進黨與民進黨的互動不錯，未來大選應該要與基進黨合作。也有中南部立委反映現在假訊息的傳遞仍很猖獗，雖然政府對澄清假訊息的強度有進步，但希望更積極反擊。

蘇巧慧則呼籲黨內立委多在臉書、LINE等社群工具分享行政院的網路文宣，她舉例，上週行政院長蘇貞昌的院會影片，立委王定宇分享到臉書後效果很好，也賺到很多粉絲按讚。

由於蔡英文下午2點在桃園有公開行程，因此這場便當會有部分立委還來不及反映意見，小英就得離開，大約1點20分就結束。



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