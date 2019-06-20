Project Catalyst助攻　4款從iOS移植至macOS的App將升級

▲蘋果在WWDC上發布了一款應用程式「催化劑」Project Catalyst，能使開發者以較輕鬆的方式將iOS應用程式轉移至OSX。（圖／路透）

科技中心／綜合報導

蘋果在2018年的WWDC開發者大會上，宣布將旗下4個iOS應用程式移植到macOS上，包括新聞、語音備忘錄、股市及家庭。但這些應用程式卻並未受到Mac用戶的歡迎，因其功能「簡陋」且並未充分利用Mac相較於iPhone更強大的功能。不過好消息是，蘋果正有意改進它們。

本月稍早，蘋果在WWDC上發布了一款應用程式「催化劑」Project Catalyst，能使開發者以較輕鬆的方式將iOS應用程式轉移至OSX。CNET報導，蘋果執行長軟體工程資深副總裁Craig Federighi證實，去年發布的4款適用於Mac的iOS應用程式將透過Project Catalyst中的新技術進行重大更新，他也透露，這些應用程式將獲得全新的設計，使其更像一款macOS應用程式。

「這些應用程式正在得到改善，」Federighi說，「基礎架構已經成熟。我們對這些應用程式進行剖析，意識到它們實際上是在兩個不同的進程中運行，一半AppKit及一半UIKit，現在這些將全部統一。我們將其整合成更像一個原生地Mac框架，我們去年建構的應用程式就是這樣升級的。」AppKit是用來建構macOS應用程式的，而UIKit則用於建構iOS應用程式。

雖然這次的內容多是為開發者而發表的，但對於眾多Mac用戶來說，仍是可以期待一下macOS 10.15版本中的新聞、語音備忘錄、家庭及股市這4款應用程式。