林佳龍喊話「Uber可以一起贏」　交部同意研議增加協議費率！

▲交通部長林佳龍喊話「沒有人會輸，Uber可以一起贏！」（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

「汽車運輸業管理規則」103-1條修正草案（Uber條款）正式上路，對於外界反彈聲浪不斷，交通部長林佳龍請次長王國材拍攝約3分鐘影片再度說明交通部立場及這段時間來的努力，並喊話「沒有人會輸，Uber可以一起贏！」。針對消費者最在意的「彈性車資」部分，交通部也同意研議增加「協議費率」，包含浮動費率與事前計費功能，維持Uber一貫的服務。

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▲Uber條款引發爭議，曾讓萬名Uber司機上凱達格蘭大道陳情。（圖／資料照／記者李毓康攝）

林佳龍在臉書PO文指出，各界對網約車納管的問題，這幾個月來有很多不同的意見，他就任交通部長後也很重視，就連交通部裡的同仁，也有很多激烈的討論。

「政府歡迎、甚至應該協助新創及科技平台，也有責任保障民眾乘車的安全和品質」，林佳龍說，我們正面看待Uber提供的服務獲得乘客的青睞，但同時也意識到必須有一套對網約車的通用規範。



對於外界對103-1條款爭議，林佳龍也請交通部「鋼鐵人」王國材政次拍了將近3分鐘的影片，重申交通部的立場以及這段時間以來的努力。他強調，社會上有很多課題，都是從分歧慢慢走向交集，在辯論中找出共識，相信只要回到服務乘客和優化大眾運輸的出發點，一定可以找到多贏的方式。





在影片中，王國材指出，這陣子交通部在處理Uber課題，他在網路上看到很多人留言，對於整個Uber措施不是很了解，甚至有些誤解，但政府最重要兩個要求，就是「車合法」、「人合法」。

王國材強調，有人說交通部朝令夕改，事實上兩年前交通部是希望Uber到租賃業扮演租賃業的租賃平台，但是現況提供的事實上是比較像計程車服務的派遣平台，所以才希望回到合法化。

他也說明，多元計程車合法後的Uber，外觀不需要改變，只有車牌從白底黑字變成白底紅字，這就是所謂「車合法」的部分。另外，交通部也已經協助媒合取得牌照，而且完全不增加駕駛的經濟負擔，Uber駕駛只要取得「計程車駕駛人執業登記證」，就可以「人合法」。

▲王國材重申政府對Uber的2大要求，就是車合法、人合法。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

交通部也與警政單位規劃，從6至9月總共有37場的執業登記證考試，駕駛人就能較容易取得執業登記證。考慮到讓Uber司機順利轉型，包括未來轉換的規費，將由交通部吸收；最重要的是，每一年的牌照稅跟汽燃費，大概1萬8千元，也可以節省。

針對消費者最在意的「彈性車資」部分，交通部同意研議增加「協議費率」，包含「浮動費率」與「事前計費」功能，這部分在未來的網約車相關平台也可以使用。交通部表示，希望未來Uber不會消失、駕駛不會失業，而且是完全合法在台灣經營，乘客一樣可以享受高品質的Uber的服務。