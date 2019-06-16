性感女醫狂PO「爆乳翹臀」辣照！醫療委員會「看不下去」怒吊銷執照

▲南美善因照片過於清涼被吊銷醫師執照。（圖／翻攝自Facebook／Nang Mwe San）



國際中心／綜合報導

緬甸一名曾擔任過模特兒的28歲女醫師，因常常在Facebook個人頁面上分享自己穿著泳衣的性感美照，遭醫療委員會以「有違傳統文化」為由吊銷醫師執照，讓她忍不住氣憤表示，「什麼是人權，民主到底在哪裡？」並誓言將對此提出申訴。

據Sputnik News報導，擁有火辣身材的女醫師南美善（Nang Mwe San）已擔任醫師職務將近4年，原本還有兼任模特兒工作的她，於2017年時決定全心投入醫療服務，於是暫停了模特兒生涯。然而，南美善於空閒時間，還是會經常在臉書上張貼自己穿著泳裝和內衣的清涼照，和大家分享。

▲▼擁有火辣身材的女醫師南美善（Nang Mwe San） 。（圖／翻攝自Facebook／Nang Mwe San）



不料南美善臉書上的火辣清涼照卻於本月3日惹怒了緬甸醫療委員會，該會發出通知信寫道，「因穿著風格違反緬甸文化和傳統，將撤銷其醫師執照。」該委員會透露，當局於1月就曾發出警告，要求南美善撤下臉書上所有過於暴露之照片，但她卻未實踐，所以才會以該理由來吊銷其執照。

南美善表示，在醫學倫理上，衣著並沒有特定限制，並委屈指出，「我在治療病患時，並沒有這麼穿，從來沒有。」南美善更補充，「我認為他們不該干預個人自由，這不關他們的事，希望未來能恢復行醫。」她也計畫將在本月對醫療委員會提出申訴。