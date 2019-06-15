韓國瑜提反送中！強調拒絕「一國兩制」　除非「OVER MY DEAD BODY」！

記者洪正達、李唯甄、賴君欣、陳韻如、林昱萱／雲林-台北連線報導
高雄市長韓國瑜15日雲林造勢，現場湧入12萬人，而韓國瑜一上台致詞就提出香港反送中議題，他向民眾保證，「韓國瑜拒絕接受一國兩制，一國兩制絕對不會在台灣這個土地上實現」。
▲韓國瑜拒絕一國兩制。（圖／ETtoday攝影中心）
另外，韓國瑜還強調，「抹紅韓國瑜的，我再說一遍，我絕對不會接受一國兩制，台灣人民也不會接受，除非、除非、除非，『OVER MY DEAD BODY』」。
記者洪正達、李唯甄、賴君欣、陳韻如、林昱萱／雲林-台北連線報導
高雄市長韓國瑜15日雲林造勢，現場湧入12萬人，而韓國瑜一上台致詞就提出香港反送中議題，他向民眾保證，「韓國瑜拒絕接受一國兩制，一國兩制絕對不會在台灣這個土地上實現」。
▲韓國瑜拒絕一國兩制。（圖／ETtoday攝影中心）
另外，韓國瑜還強調，「抹紅韓國瑜的，我再說一遍，我絕對不會接受一國兩制，台灣人民也不會接受，除非、除非、除非，『OVER MY DEAD BODY』」。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
2020總統大選升溫，內閣制修憲議題再度受到討論，也成為總統大選攻防戰，包括前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜，以及鴻海董事長郭台銘、賴清德都表態支持推動內閣制，顯然內閣制獲得朝野的支持。《ETt..