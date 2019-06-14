超正「九頭身長腿美女」！酷炫撩妹自肥卻遇到對手　網驚：火花很夠

▲酷炫自肥遇到對手。（圖／取自影片）

生活中心／綜合報導

知名網紅團體「Wackyboys反骨男孩」中的酷炫自從化身為「酷炫老師」，努力拍影片「啟蒙」大眾不落人後，而最近他更製作節目《誰來約會》並篩選12名女孩進行約會，每次的主題都不一樣，透過相處與談話擦撞出不少笑料，更常出現自肥橋段，讓網友每次都直呼好羨慕。其中，最新一集更是肥水不落外人田，酷炫還找來九頭身長腿美女約會推出特別企劃，引發網友熱議。

這次酷炫使用的是最新約會神器「weTouch」，約到一位不僅腿長且胸部又豐滿的長髮氣質正妹。「剛開始完全把不到妹，但花了一個禮拜時間，終於找到這位九頭身長腿氣質女孩思原，比較符合我的菜。」酷炫還沒見到對方就充滿期待，果然對方一現身就讓他感到十分滿意。

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不過，平常愛吃女生豆腐的酷炫，以往約會對象都讓他手到擒來，不論抱抱還是親密接觸通通來者不拒，但他這次可是遇到超強對手，不管如何用盡心思靠近對方，還是想霸氣為女生付錢，甚至想索求舌吻，都遭到拒絕，讓酷炫直呼說：「這女生挑戰有難度！」即使如此，身為巨蟹座的思原，也不是冷冰冰無法融化，仍有讓酷炫感受到溫暖，像是她就看穿酷炫在螢幕上與私底下的不同。

剛開始約會的兩人，思原就問酷炫說：「我發現你私底下跟螢幕上很不一樣。」而酷炫也認同自己的差異說：「我私底下比較憂鬱，可能是工作跟家庭因素外，重點是單身很長一段時間。」聽完這個，思原立刻說要給酷炫一個愛的抱抱，不過他接著索求想要舌吻，卻立刻被對方拒絕，讓酷炫直誇讚，「好女生就是要懂得拒絕」。

緊接著兩人到了書店約會，酷炫不斷誇讚思原的纖長美腿很撩人，「女生只要高就很有質感，而且她還是六九身，所以在優生學上算是非常好。」酷炫說，自己想在32到34歲間生小孩，但擔心跟思原擦不出火花，所以不斷使用撩妹祕技，不管是跟對方頭靠頭，還是從夾縫中找靠近的機會，期望兩人之間能有戀愛火花。

結束書店約會行程後，兩人接著還一起去鞋店幫酷炫挑鞋子。而酷炫也不改白爛搞笑個性，看到思原幫他挑了高筒帆布鞋感到很興奮說，「我想要『桶高的』，因為跳舞要保護腳踝，就跟我要保護你一樣。」讓思原聽了害羞地大笑，隨後酷炫還逼思原跟他對看超過七秒，使出這招終於讓女生感覺有戀愛粉紅泡泡，直誇酷炫表情很可愛，而且感覺還不錯，算是在交友軟體上相當優質的女孩，所幸就算沒有BeeTalk可用，仍然透過約會神器weTouch認識到相當優質的女孩，直呼這場約會相當值回票價。

思原不僅擁有女神級身材還很有個性，甚至在約會過程中都不讓酷炫幫忙付錢，讓酷炫直呼從來沒有遇過女生不讓男生幫忙付錢，所幸有網友紛推的約會神器weTouch，才能認識到像她這樣優質的女孩。兩人經過一天相處也碰撞出不少火花，其他網友看了也直呼好有感覺，「媽呀！思原超正！是我喜歡的型，酷炫呀～你所有約會系列，我覺得思原第一了！」、「九頭身巨乳長腿辣妹.....這次標準就那麼高了，下次怎麼辦」、「覺得這個火花很夠！」