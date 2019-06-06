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瘋電影／寵物當家2　強大的心是最大的武器

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文／賴賴

▲▼寵物當家2。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

隔壁坐著一個小學三年級的小男孩吧，從頭誇張的笑聲感染，可以想見這部電影絕對在兒童市場大賣，電影流暢好看，感覺比第一集還要精采，這次劇情走三線，本以為這樣劇情連貫會辛苦，不但不複雜，完全合理，主要是節奏掌握緊湊且笑料不斷，使得觀眾快速入戲且打擊壞人的心情，同仇敵愾很精彩。

許多橋段的設計，是家有寵物者立刻心有戚戚焉，絕對是有養寵物的人才畫得出這些細節，貓怒視主人睡醒的眼神，小狗進獸醫院便腿軟，在獸醫院裡什麼動物性格樣貌和主人，簡直就是五花八門應有盡有，編劇將所有你想像得到的生活都放進劇本，到最後的絕地大反攻的娛樂效果令人爽快，看完心情絕對是大好的啦。

而這部電影最大的核心價值，是在鼓勵膽小者或是個子小，不論什麼小只有擁有勇氣和自信，沒有衝不破的難關，這個世界絕對不是只有大個子才能掌權，強大的心才是最大的武器，很棒很棒的基礎心智建立，五顆星推薦，大好看。如果家有被霸凌的小孩，帶去看很勵志。

片　　名：寵物當家2
英文名稱：The Secret Life of Pets 2
類　　型：動畫、喜劇
上映日期：2019-06-06
片　　長：86分鐘
導　　演：克里斯雷納德
演　　員：蕾克貝爾(Lake Bell) 、 漢尼拔布瑞斯 、凱文哈特(Kevin Hart) 、 哈里遜福特(Harrison Ford) 、 蒂芬妮哈戴許(Tiffany Haddish)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：環球


劇情大綱

㹴犬麥斯（派頓奧斯瓦特 配音）正在面對一些重大的生活改變。他的主人凱蒂（艾莉坎波 配音）已經結婚了，而且有一個小幼兒，小連。麥斯為了保護這個小男孩過於擔憂，竟然導致他會因為緊張而抽搐。當這一家人前往一座農場旅行時，麥斯和米克斯犬公爵（艾瑞克史東斯崔特 配音）遇到一群患有犬類不耐症的乳牛、超有敵意的狐狸，還有一隻超可怕的火雞，這一切只會讓麥斯更焦慮。幸好一隻農場養的老狗魯斯特（哈里遜福特 首度配音）給了麥斯一些指引， 也鼓勵麥斯甩掉他的神經質，找到他內心狗老大，並且給小連一點點自由和空間。

與此同時，活潑好動的博美犬小潔（珍妮史雷 配音）趁著她的主人不在家，試圖想要從一整屋子都是喵星人的公寓，救出麥斯最愛的玩具，她的喵星人閨蜜克蘿伊（蕾克貝爾 配音）給了她一點幫助，同時也發現了貓草的樂趣。
然後起肖又口愛的小白兔雪球（凱文哈特 配音），最近一直被他的主人茉莉用超級英雄睡衣打扮成一個超級英雄，久而久之他就突然頭殼壞去，真的自以為是一個超級英雄。但是當一隻蝦米攏無驚的西施犬黛西（蒂芬妮哈戴許 配音）出現，請雪球一起執行一項危險的任務，他就必須鼓起所有的勇氣，成為他到目前為止只是假裝的超級英雄。

麥斯、雪球、小潔和其他的寵物能夠找到他們內心的勇氣，面對他們最大的恐懼嗎？

▲▼寵物當家2。（圖／imdb）

▲這畫面簡直就像紀錄片。

▲▼寵物當家2。（圖／imdb）

▲我家小狗還會整隻趴下像癱瘓。

▲▼寵物當家2。（圖／imdb）

▲牧羊犬不論是外型和能力，就是一哥無誤。


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關鍵字：瘋電影,寵物當家2,賴賴,克里斯雷納德導演

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