與好友在KTV吵架...他撂人尋仇連開13槍　瑞芳民宅槍擊案偵破

突發中心／新北報導

甚麼深仇大恨，率大批人馬砸場不夠，還開了13槍。新北市瑞芳區一名余姓男子本月10日0時許，在KTV與一名涂姓民眾酒後發生口角，隨後竟率8人尾隨尋仇，造成涂姓民眾等3人受傷，送醫後沒有大礙。警方獲報後，於當日下午兵分多路，直到晚間陸續將犯嫌拘提到案，訊後依槍砲彈藥管制條例及故意殺人罪嫌送辦。

▲余男率兄弟尋仇，一行人到場看到東西就砸，還開了13槍。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，余男與涂姓民眾彼此熟識，不料10日凌晨在KTV酒後發生口角後，余男竟當場率8人尾隨尋仇；監視器畫面中看到余男一行人一到現場看到東西就砸，還有人持改造手槍連開了13槍，造成涂姓民眾等3人受傷，所幸送醫後沒有大礙。

▲警方獲報後，兵分多路將犯嫌陸續拘提到案。（圖／記者郭世賢翻攝）

余男等9人洩憤後，分乘2輛車往不同方向逃逸；警方過濾監視器影像後，鎖定余姓主嫌等人的行蹤，隨即兵分多路，於當日下午陸續拘提到案。余姓主嫌等9人於偵訊後，依故意殺人罪及違反槍炮彈藥管制條例移送基隆地檢署偵辦。

警方移送時，現場一名男子開車在附近叫囂，原先以為是余姓主嫌的朋友，經調查才發現，原來只是一名遭開單不爽的民眾，還好只是虛驚一場。

▲移送時出現一名男子當街叫囂，以為是余男同夥，經查才發現他只是被開單不爽，才會到場洩憤。（圖／記者郭世賢翻攝）



