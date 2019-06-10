快訊／東西向82號快速道驚傳火燒車　冒出火光黑煙

▲東西向82號道發生車輛火警，只見整輛車起火燃燒，消防人急忙撲救。（圖／記者翁伊森攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局10日晚間接獲民眾報案，國道82號東向西32.3公里處發生車輛火警，已由中埔及三和分隊前往處理，警消人員趕赴現場 ，並排除事故現場，詳細起火原因仍待調查。

82號東西向快速道路國道三號往國道一號32.3公里處，10日晚間9點多一黑色自小客車停放路肩車道卻冒出熊熊烈火，黑煙四散。警消獲報後緊急趕到現場，中埔，三和分隊消防車前後使用強力水柱試圖撲滅火勢。