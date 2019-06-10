挺修《逃犯條例》！環時：是港府與主流民意努力的成果

▲「反送中」遊行，民眾群聚抗議。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

針對9日在香港舉行的「反送中」活動，《環球時報》10日社評指出，這本是一項正常的特區立法活動，「卻被反對派和國際上支持他們的力量進行了嚴重的政治化炒作」，修訂《逃犯條例》的目的是正當的，香港特區政府和主流民意為法治和公義而做的努力，絕不能半途而廢。

社評指出，就在「反送中」活動的同一天，「保公義撐修例大聯盟」宣佈，已收到超過73萬名香港市民聯署支持修訂《逃犯條例》，根據香港回歸之前通過的原《逃犯條例》，香港已經同世界上20個司法管轄區訂立有移交逃犯的長期協定，但不包括中國內地和澳門、台灣。特區政府本次修例將內地及澳台納入其中。

社評表示，香港反對派和他們的支持者卻極力給這一修例行動貼上「威脅香港人權」的標簽。在香港內部反對聲明顯不足的情況下就在國際上拉「聲援」，拼湊所謂的「聲勢」。

▲香港「反送中」遊行。（圖／讀者提供）

社評強調，華盛頓這一陣子對插手香港事務表現得尤為活躍，這些顯然與美國對華發動貿易戰有關，「不能不令人懷疑美國正在把香港作為中美博弈的一個籌碼來運用」，「香港反對派和他們的支持者現在不講道理只貼標簽，而香港究竟怎樣向前走，不是這些標簽所能裹挾得了的。」

香港泛民主派團體「民間人權陣線」（下稱民陣）於9日下午舉行反對修訂《逃犯條例》遊行（又稱「反送中」），並估計大約有103萬人參加，警方卻表示最高峰只有「24萬人」。香港特區政府在晚上仍回應，逃犯條例修訂草案12日將如期在立法會恢復二讀。

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