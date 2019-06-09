和已婚同事宿舍「第一次」　人夫被甩傳6張私密照：我們從浴室做到床上

▲吳男被甩後傳了6張對方的親密照，包括她穿睡衣、胸部特寫、下體照等。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

社會中心／綜合報導

一名已婚吳姓人夫搞婚外情，和葉姓同事人妻多次嘿咻，見對方提分手，竟傳6張當初激情時拍她的親密照，「妳說妹妹喜歡弟弟」、「1/18第一次在宿舍，有沒有那麼強妳自己最清楚」。雖吳辯稱精神狀況不佳，簡訊內容都是他幻想的；但法官認為，他多次傳訊息力圖挽回，顯然有意為之，並非其所述意識不清楚下所為，近日判4月徒刑，可易科罰金12萬元。

判決指出，吳男和葉女自2015年1月中旬起至2016年5月初，共發生多次關係，地點包括第一次在他的宿舍，以及他到高雄、廣州出差的房間內。

後來吳男見葉女要結束這段關係，傳了6張對方的親密照，包括她穿睡衣、胸部特寫、下體照等，並傳訊息，「我們在一起多久，妳自己想想這兩個月是怎麼對我的」、「我們每天下班一起吃晚餐，一起洗澡、在浴室做愛，回到床上又繼續做了好多次，說我讓妳高潮受不了，妳都喜歡叫我O裡面」。

吳男傳訊息說，「為了我，特別回廣州買了性感睡衣，妳愛我，我不知道嗎？做愛時還拍影片，妳說妹妹喜歡弟弟」、「妳曾經說過的話都忘了嗎！永遠不會辜負我」、「我都有記下來，都有影片，妳要我寄給妳看嗎」、「1/18第一次在宿舍，有沒有那麼強妳自己最清楚」、「Sorry沒能保護妳，讓妳一直受到傷害，謝謝妳兩年來的愛我....好好照顧自己，再見了，我的最愛，寶貝」。

▼吳男傳葉女的私密照想挽回這段感情。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）



後來吳妻發現丈夫的手機內容，告知葉女的丈夫，讓葉夫氣得提告。葉女證稱，有和吳男發生關係，這些她被拍的私密照，是她說不要繼續在一起，收到對方傳來的，對方還說要寄給她先生看。

但吳男否認通姦辯稱，他沒跟葉女發生過性行為，他傳內容曖昧的簡訊是因為他精神狀況不佳，都是他幻想的內容，當下他完全沒有意識。

但台中地院法官認為，若被告與葉女間無不倫，豈會有她僅穿睡衣卻未穿內衣、底褲而任由他拍照；葉證稱2016年5、6月間與被告分手，但被告一直糾纏，足證被告不甘心遭拒絕繼續往來後，才刻意發送多次訊息力圖挽回，顯然有意為之，並非其所述在意識不清楚下所為。

法官說，被告未能尊重葉夫的婚姻，嚴重妨害其家庭生活，並審酌他犯後始終否認犯行，未見悔意，因此判4月徒刑，可易科罰金。全案可上訴。