媽祖不准你死！女開車到林默娘公園衝入海　漁民第一時間救起　

▲台南市警消合作，搶救駕車衝海的吳姓女子，送成大醫院救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名30歲吳姓女子，6月8日凌晨獨自駕車連人帶車衝入台南安平林默娘公園附近的海中，台南市消防局及市警四分局據報，立即派員搶救，消防人員到場時發現該吳女已自行脫困，被漁船發現救起，意識清楚，馬上以救車送醫救治，初步了解吳女係患有產後憂鬱症，全案由警方調查處理中。



6月8日凌晨1時41分許，110接獲報案指安平區林默公園有人開車掉到海裡，請速派員處理救人，110立即通報市警四分局育平所線上巡邏警網前往查處，並通知台南市消防局119及海巡署派員搜救。

台南市消防局凌晨1時43分許，接獲110通報有女子駕駛自小客車，連人帶車衝入安平區林默娘大型停車場前海中，消防局馬上出動安平、和緯、特搜等消防分隊前往搶救。

警、消等人到場發現該名30歲吳姓女子駕駛自小客車衝入海中後，自行打開車門，於水面載浮載沉，被經過的漁船漁民協助救起，當事人意識清醒，馬以救護車送成大醫院救治。

警方初步調查吳女疑係患有產後憂鬱症，致開車衝入林默娘大型停車場前海中，目前車輛尚未吊起，吳女則在成大醫院接受治療。



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