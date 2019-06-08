廈門閩南大戲院「兩岸扶青計畫」　要找30歲以下台青藝術家

▲廈門閩南大戲院。（圖／閩南大戲院，下同。）

記者蔡紹堅／廈門報導

廈門閩南大戲院為扶持兩岸新生代藝術家，於今年推出「兩岸藝術跨界扶青計劃」，邀請30歲以下，有優秀作品的兩岸青年藝術家、團隊參與計畫，劇院將邀請兩岸知名藝術家、策展人、設計師提供指導，提供舞台展演，優秀作品還能獲頒2萬元人民幣（約9萬元新台幣）的獎金。

閩南大戲院常務副總經理羅艷介紹，「兩岸藝術跨界扶青計劃」是一個綜合性原創藝術作品孵化平台，旨在為兩岸優秀青年藝術家提供展示及推廣的機會，提供全方位成長所需的優質土壤，搭建兩岸青年人才的相互合作和國際交流的橋樑。

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▼閩南大戲院常務副總經理羅艷。

羅艷表示，此次計劃將邀請來自兩岸藝術界的專家，對符合要求的應徵作品進行專業評審，入選作品和個人將會獲得獎金、演出場地、專業技術設備和全方位的宣傳推廣等扶持，優秀作品更將於10、11月閩南大戲院「第七屆兩岸藝術節」期間展演、展示，並有機會得到兩岸知名藝術家、策展人、設計師的親自指導。

羅艷提到，閩南大戲院舉辦「兩岸藝術節」已超過5年，邀請過包含明華園、雲門舞集、優人神鼓、表演工作坊等台灣表演團隊至廈門演出，獲得許多好評，廈門、福建觀眾對台灣作品的接受度也越來越高。

除了知名的團隊，成熟的作品外，閩南大戲院也希望能挖掘更多新生代的力量，閩南大戲院節目部副總監林珊如指出，大陸近年對青年作品的關注度很高，比如正在各地巡演的舞台劇《蔣公的面子》，最早就是南京大學的學生作品，「台灣有很多經典的好作品，我們希望這股的創作動力能傳承下去，所以才想建立一個平台，給年輕的藝術家有發揮的空間，催生更多優秀作品。」

▼閩南大戲院舉辦「兩岸藝術節」多年。

林珊如提到，許多年輕的創作者都有很棒的想法，但是沒有資源、沒有舞台，就算有作品，也很難被看見，「我們的計劃就是針對30歲以下的青年，甚至是還在學的學生，他們是最缺乏資源與舞台的，只要有好的作品，他們就能來報名，我們提供平台、資源以及獎金，並找來資深評委給予建議。」

林珊如還說，這次的計畫除了提供舞台以外，也期望能發揮媒合的作用，「我們會邀請業內人士參與，若有經紀人認為作品有潛力，也有機會進一步合作，甚至是邁向市場化運作。」



「兩岸藝術跨界扶青計劃」報名需知

一、作品要求

1．參評作品類型

① 舞台表演藝術：音樂、舞蹈、戲劇、戲曲等各門類和形式不限；音樂類時長不少於60分鐘。

② 視覺藝術：以多媒體影展和攝影展為主，題材應與表演藝術相關；多媒體影片時長不少於60分鐘，攝影展不少於30幅作品。

③ 時尚藝術：創意時裝秀；時長不少於30分鐘。

2．作品必須具有創新性、藝術性、思想性和觀賞性，不與國家法規相抵觸。

3．必須為近3年創作的作品。

二、申請條件

1．申請對象：須為在2019年7月1日前未滿30周歲或30歲的海峽兩岸地區青年藝術者。

2．申請者若為團隊的，包含演職員在內的團隊總人數應為10人以下。

3．若為舞台演出表演創作者需有獨立創作和組織專業團隊完成作品從設計、製作到演出呈現全過程的能力。

三、報名資料

1．申請者（團隊）的照片、文字簡介、聯繫方式。

2．作品資料

① 舞台表演藝術作品需提供劇目簡介、劇照、全劇視頻等資料；演員人數及人員組成、舞美條件等具體情況；

② 視覺和時尚藝術作品需提供作品介紹、圖片、視頻等資料。

3．作品獲獎情況、以往觀眾、專家和媒體的評論（若有）。

四、報名時間

即日起至6月30日，18:00截止

五、報名方式

1.可自薦報名，也可由相關藝術機構負責人、藝術院校教師、資深策展人、著名藝術家、著名設計師等推薦。

2.請將報名資料電子版發送到官方郵箱yjfeng@mndxy.org。郵件主題格式：兩岸藝術跨界扶青計劃+報名項目+姓名+手機號。

3.聯繫電話：0592-8065524（大陸）