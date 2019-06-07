桃園失智女子廟宇討粽　暖警送返家還贈粽

▲員警護送張姓女子返家還應景的了一串肉粽。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市31歲的張姓失智女子，7日在平鎮區某廟宇內，疑因肚子餓不斷的向寺廟管理人員索討肉粽，廟方感覺怪怪遂向警方報案，員警帶回查證比對後護送返家，派出所內志工見張女不斷央求要肉粽，還特別包了肉粽讓張女帶回去過節。

▲失智張姓女子為吃肉粽竟離家到廟宇討肉粽員警查明身份護送返家。（圖／平鎮警分局提供）

平鎮警分局建安派出所所長劉偉成表示，7日是重要的民俗節慶端午節，值班台卻在清晨7時許接到轄區內一處寺廟的報案，表示有一名女子，在廟中不斷的向廟方人員索討肉粽，讓管理人員不堪其擾。

警員李健銘獲報後趕往發現女子除了要肉粽外，還在廟內趴、臥、打滾，員警只有先將女子帶回派出所安置並查證身分。經警方多方查證確定31歲張女，準備將張女護送返家時，張女又向員警索討肉粽，一旁的熱心婦女志工小隊長李華娟見狀，叫住要出門的員警，自己跑進派出所廚房立馬包了幾個肉粽給張女，才讓張女心滿意足的離開。

張女的父親見警察將女兒送回，除了感謝熱心的警方外，並向警方表示女兒從昨晚就一直吵著要吃肉粽，有跟她說端午節當天中午會包，結果一大清早發現沒有又再吵，結果就跑出家門，竟被警察帶回來還讓員警送肉粽，實在「揪甘心」。